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台中大甲第二市場空調今啟用 盧秀燕：打造台中首座「涼感市場」

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市政府投入2500萬元改善大甲第二公有零售市場設備，新設空調，今天舉行啟用典禮，市長盧秀燕按下象徵啟動的按鈕。記者游振昇／攝影
台中市政府投入2500萬元改善大甲第二公有零售市場設備，新設空調，今天舉行啟用典禮，市長盧秀燕按下象徵啟動的按鈕。記者游振昇／攝影

台中市政府投入2500萬元改善大甲第二公有零售市場設備，新設空調，今天舉行啟用典禮，市長盧秀燕表示，這是台中首座設置空調的傳統公有市場，夏季室內溫度可降至26至28度。她說隨著全球氣候暖化，傳統市場悶熱問題日益明顯，市府傾聽攤商及民眾心聲，動用第二預備金注入現代化新動能，讓攤商與消費者更舒適。

盧秀燕表示，她平時也會買菜，深知攤商工作及民眾採買的辛苦。過去傳統市場多設於戶外或通風場所，隨著氣溫升高，室內市場夏季容易悶熱難耐，即使使用電風扇也難改善。市府積極回應民眾需求，指示經發局研議空調改善方案，並動用市長第二預備金2500萬元，提升市場環境品質。

盧秀燕說，空調工程除須克服技術及經費問題，更重要的是不能影響攤商營業。市府與市場自治會及地方人士充分協調，盡量利用非營業時間施工，兼顧工程進度與攤商生計，如今工程已順利完成，讓大甲第二市場成為首座空調示範市場，未來也將視各市場條件及實際需求，逐步改善提供現代化購物環境。

中市經發局長張峯源表示，台中目前共有40處公有市場，市府近年持續推動耐震補強、廁所整修、外觀改善及攤位形象營造等措施，並活化市場用地。其中，大甲第二公有零售市場於2011年興建完成並遷入營業，1樓設有175席攤位，販售生鮮蔬果、魚肉及熟食等商品，曾多次榮獲經濟部「四星優良市集」殊榮。

他說經評估大甲第二市場的建築條件、營業環境及電力系統，獲市場自治會與攤商支持後，市府選定作為空調示範場域。此次工程設置冰水主機及相關設備，175處攤位均配置可調節式出風口，主要通道也增設側吹式出風口，提升冷房效果；空調也配置初級及中級濾網，提升室內空氣品質，並導入能源管理系統，透過即時監控及數據分析調整運轉模式，兼顧舒適與節能。

台中市政府投入2500萬元改善大甲第二公有零售市場設備，新設空調，今天舉行啟用典禮。記者游振昇／攝影
台中市政府投入2500萬元改善大甲第二公有零售市場設備，新設空調，今天舉行啟用典禮。記者游振昇／攝影

台中市政府投入2500萬元改善大甲第二公有零售市場設備，新設空調，今天舉行啟用典禮，市長盧秀燕按下象徵啟動的按鈕。記者游振昇／攝影
台中市政府投入2500萬元改善大甲第二公有零售市場設備，新設空調，今天舉行啟用典禮，市長盧秀燕按下象徵啟動的按鈕。記者游振昇／攝影

台中市政府投入2500萬元改善大甲第二公有零售市場設備，新設空調，今天舉行啟用典禮。記者游振昇／攝影
台中市政府投入2500萬元改善大甲第二公有零售市場設備，新設空調，今天舉行啟用典禮。記者游振昇／攝影

盧秀燕 台中 大甲 市場 傳統市場

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