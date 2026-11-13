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台中清水鰲峰山秘境觀景平台已修復 楊典忠：適合帶咖啡看夕陽

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市清水區鰲峰山秘境觀景平台已修復完成，市議員楊典忠說，傍晚帶咖啡來觀賞絕美夕陽很棒。圖／楊典忠服務處提供
台中市清水區鰲峰山秘境觀景平台已修復完成，市議員楊典忠說，傍晚帶咖啡來觀賞絕美夕陽很棒。圖／楊典忠服務處提供

台中市清水區鰲峰山公園內的牛罵頭遺址文化園區，是台中市唯一一座遺址文化園區，園區內有展示館和秘境，可眺望清水市區的木造觀景平台，民眾向市議員楊典忠反映年久失修，木棧板翻翹、腐朽，楊典忠邀中市文化局文資處人員會勘，要求市府盡快修復，經過一個月的整修現已完工。

市議員楊典忠表示，清水鰲峰山公園除了山上有一座視野遼闊的觀景平台，牛罵頭園區也有一座觀景平台，比較靠近山腰處，可以俯瞰清水市區，還可遠眺海岸平原與高美濕地，是市區少數可以欣賞絕美夕陽的高處，適合親子家庭聚會，或是情人約會賞景，如果傍晚時刻帶杯咖啡來這裡，那就非常完美了。

台中市文化局表示，觀景平台木構蛀蝕部分，已委請專業廠商完成檢修評估及進場修護，初步修繕經費約14萬元，以維護民眾觀景安全，楊典忠認為，這次修繕棧板老舊破損問題，市府未來應做整體園區改善，並建立定期巡檢與保養機制，建議文化局在兼顧遺址保存的前提下，評估增設親子休憩設施，並利用週末多辦理遺址導覽、考古體驗或親子工作坊，讓孩子透過實際參與認識牛罵頭遺址，讓民眾假日來鰲峰山踏青時，也能順道參觀牛罵頭，看看海線的風景，認識清水的歷史。

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