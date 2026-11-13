台中市福田再生水工程通水 日送5.8萬公噸到台中港工業區

台中市福田水資源回收中心放流水再利用工程耗時41.2億元，歷經5年施工，今天通水，將台中市的民生用水重製成再生水，送往台中港工業區，每天可送出5.8萬公噸再生水。市府表示，未來會繼續擴充輸送量，希望將台中打造成不淹水也不缺水的韌性城市。

市府今天舉辦通水典禮，立法院副院長江啟臣、水利局長范世億、國土管理署副總工程司周世銘、議員林霈涵、陳雅惠等人見證。

水利局指出，福田再生水工程耗資41.2億元，2022年開工，歷時5年完成，再生水輸水管線全長28.4公里，橫跨南區、烏日、大肚與龍井，穿過旱溪、筏子溪，以及高鐵、台鐵、國道一號與三號等重大設施，工程充分運用台中地勢的高低差，以重力流的方式輸送再生水。

江啟臣表示，5年前台灣遇到百年大旱，為了解決工業用水不足，還要用水車載水到處跑，現在把再生水管線接通，收集放流水，過濾變成工業用水，可謂「1滴水變2滴水」；當年發生大旱，大家都非常恐慌，有了這樣的工程，未來對抗極端天氣就更有韌性了。

江啟臣強調，台中正在發展，工業用水愈來愈多，半導體也是高耗水產業，這個工程不僅能供水，還可以讓產業與國際接軌，更符合ESG要求；大台中地區一天用水量大概是140到150萬公噸，未來如果可以繼續提高到7分之1甚至更高，對城市韌性很有幫助。

范世億說明，過去沒有再生水廠，民生廢水經過汙水處理後變成放流水，直接排到綠川，後來法規變更，市府也做了很多工程想辦法重複利用放流水；這次是第一期工程，每天給工業區的水量是5.8萬公噸，管徑可以擴充到10萬噸，二期工程預計再加上7.2萬公噸，也可以擴充管徑到10.2萬噸。

周世銘說，本案工程經費41.2億元，內政部國土管理署補助了37.9億元，補助比例約92%；中央在台中市汙水下水道系統投入約291億元，中市接管戶數超過33萬戶，福田汙水處理廠就占了16萬戶，每天處理汙水逾15萬公噸，有很大的開發潛力，中央會協助加速二期工程。

台中市福田水資源回收中心放流水再利用工程耗時41.2億元，歷經5年施工，今天通水。記者陳敬丰／攝影