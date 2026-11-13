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影／先頭烏報到！彰化漁民捕獲2千多尾 估計進帳上百萬元

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣伸港鄉浩一、浩二號船主李文徳、李文龍父子，連3天在彰化外海陸續捕獲約2千尾烏魚，估計這批「烏金」可賺上百萬。圖／縣議員賴清美提供
彰化縣伸港鄉浩一、浩二號船主李文徳、李文龍父子，連3天在彰化外海陸續捕獲約2千尾烏魚，估計這批「烏金」可賺上百萬。圖／縣議員賴清美提供

「先頭烏」報到了！彰化縣伸港鄉浩一、浩二號船主李文徳、李文龍父子，連3天在彰化外海陸續捕獲約2千尾烏魚，今天上午在線西鄉塭仔港開賣，行情與去年相當，估計這批「烏金」可賺上百萬，一大早即有不少老饕趕著前往搶買。

彰化縣議員賴清美一早就宣布線西鄉漁民捕獲「先頭烏」的消息，賴清美說，烏魚季一般都在冬至前後，今年剛過立冬，距冬至還有1個月，而且氣溫偏暖，李文德、李文龍父子依據捕「烏金」的經驗，「超前部署 」，日前即趕赴彰化外海的烏魚迴游路線下網，果然有所斬獲。

李文德的孫子李宇恒說，3天來，他們陸續捕獲約200、400尾，先行運回塭仔港販售，連同後續捕獲仍在船上的烏魚，合計2千多尾，大家十分開心。目前漁船仍在作業，期待再捕獲更多烏金。

賴清美及縣議員候選人曾煥燁母子，今天一大早就趕到塭仔港表達祝賀，曾煥燁說，烏魚全身都是寶，即有「烏金」之稱，每尾估計價值500元，兩千多尾估計可發筆100多萬元小財，隨著天氣轉冷，期待漁民捕獲更多烏金好過年。

李文徳、李文龍父子捕獲先頭烏消息傳開後，塭仔港今天一大早就湧來買烏魚的老饕，十分熱鬧。

李宇恒說，今年烏魚價格與往年相當，烏魚殼（去內臟）依大小每台斤100到250元之間、烏魚子1200元、烏魚膘350到400元、烏魚腱800元。

彰化縣伸港鄉浩一、浩二號船主李文徳、李文龍父子，連3天在彰化外海陸續捕獲約2千尾烏魚，估計這批「烏金」可賺上百萬。圖／縣議員賴清美提供
彰化縣伸港鄉浩一、浩二號船主李文徳、李文龍父子，連3天在彰化外海陸續捕獲約2千尾烏魚，估計這批「烏金」可賺上百萬。圖／縣議員賴清美提供

彰化縣伸港鄉浩一、浩二號船主李文徳、李文龍父子，連3天在彰化外海陸續捕獲約2千尾烏魚，估計這批「烏金」可賺上百萬。圖／縣議員賴清美提供
彰化縣伸港鄉浩一、浩二號船主李文徳、李文龍父子，連3天在彰化外海陸續捕獲約2千尾烏魚，估計這批「烏金」可賺上百萬。圖／縣議員賴清美提供

彰化縣伸港鄉浩一、浩二號船主李文徳、李文龍父子，連3天在彰化外海陸續捕獲約2千尾烏魚，今天上午在線西鄉塭仔港開賣，縣議員候選人曾煥燁（右）前往關心。圖／縣議員賴清美提供
彰化縣伸港鄉浩一、浩二號船主李文徳、李文龍父子，連3天在彰化外海陸續捕獲約2千尾烏魚，今天上午在線西鄉塭仔港開賣，縣議員候選人曾煥燁（右）前往關心。圖／縣議員賴清美提供

彰化縣伸港鄉浩一、浩二號船主李文徳、李文龍父子，連3天在彰化外海陸續捕獲約2千尾烏魚，圖為烏魚子。圖／縣議員賴清美提供
彰化縣伸港鄉浩一、浩二號船主李文徳、李文龍父子，連3天在彰化外海陸續捕獲約2千尾烏魚，圖為烏魚子。圖／縣議員賴清美提供

彰化縣伸港鄉浩一、浩二號船主李文徳、李文龍父子，連3天在彰化外海陸續捕獲約2千尾烏魚，估計這批「烏金」可賺上百萬。圖／縣議員賴清美提供
彰化縣伸港鄉浩一、浩二號船主李文徳、李文龍父子，連3天在彰化外海陸續捕獲約2千尾烏魚，估計這批「烏金」可賺上百萬。圖／縣議員賴清美提供

彰化縣伸港鄉浩一、浩二號船主李文徳、李文龍父子，連3天在彰化外海陸續捕獲約2千尾烏魚，今天上午在線西鄉塭仔港開賣，縣議員候選人曾煥燁（右）前往關心。圖／縣議員賴清美提供
彰化縣伸港鄉浩一、浩二號船主李文徳、李文龍父子，連3天在彰化外海陸續捕獲約2千尾烏魚，今天上午在線西鄉塭仔港開賣，縣議員候選人曾煥燁（右）前往關心。圖／縣議員賴清美提供

彰化 漁民 冬至 立冬

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