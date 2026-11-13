賞花泡湯 台中花毯節送溫泉泡湯券

台中市政府觀光旅遊局結合溫泉業者16日到20日推出送溫泉泡湯券活動，到台中國際花毯節入園後下載「大玩台中」APP，可到活動服務台換1張泡湯券，賞花泡湯享受溫泉小旅行。

觀旅局今天發布新聞稿，觀旅局長陳美秀表示，花毯節結合「大玩台中」APP指定任務及泡湯券贈送活動，延伸賞花體驗到溫泉旅遊，鼓勵放慢腳步、延長停留時間，深入探索台中，帶動在地觀光產業平日商機。

陳美秀說，台中有豐富多元溫泉資源，旅客可依喜好與旅遊時間選不同泡湯體驗。如果喜愛自然景觀，可到谷關或東勢區，結合山林步道、在地美食，享受悠閒山城風光；偏好飯店度假氛圍可選大坑或烏日區，安排舒適放鬆泡湯體驗。

觀旅局表示，花毯節加碼送泡湯券活動，取得泡湯票券後應詳閱適用場所、使用期限及相關規範。「大玩台中」APP整合全市景點導覽、在地特色店家、主題遊程推薦與周邊交通資訊，具智慧定位搜尋功能，走訪花毯節，還能即時探索各大溫泉區特色及周邊吃喝玩樂。