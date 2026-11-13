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雙軌並進 臺中拚產業智慧轉型、庶民經濟

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
中市府拚經濟，透過「臺中購物節」活絡庶民經濟。圖／中市府經發局提供
中市府拚經濟，透過「臺中購物節」活絡庶民經濟。圖／中市府經發局提供

面對全球ＡＩ與半導體產業快速發展，以及傳統產業轉型壓力，臺中市政府掌握半導體及高階製造契機，推動產業智慧升級，其次透過「臺中購物節」帶動消費，從產業轉型到庶民經濟雙軌並進。臺中積體電路製造業營業額持續成長，購物節前七屆消費登錄金額突破一八○○億元，呈現產業發展與消費市場並進的城市經濟成果。

逐步轉型高階製造業

臺中擁有完整的精密機械、工具機及製造業供應鏈，加上台積電先進製程投資帶動，近年加速朝半導體及高階製造轉型。依經濟部統計，臺中市積體電路製造業營業額由二○一八年二四三二億元，成長至二○二四年四六八四億元，推估二○二五年約達五六○○億元；中科園區積體電路產業營業額也由二○一八年五一四七億元，增至二○二五年九四一九億元，兩者合計規模推估約達一點五兆元。

面對傳統產業缺工、成本上升及國際競爭壓力，中市府從「輔導合法、智慧轉型、市場拓展」協助企業升級，持續推動未登記工廠依法納管、特定工廠登記及用地合法化；自二○二三年起推動「企業先進智造學院」及「企業ＡＩ應用學院」，四年來累計吸引逾九千人次報名，今年輔導八十八家企業導入ＡＩ及雲端應用，將智慧排程、庫存管理等工具帶進營運現場。

此外，市府推動「減碳學院」，協助企業掌握碳盤查及減碳實務，並首創「特定工廠ＡＩ永續大師講座」，累計吸引逾一千八百人次參與；另成立「商貿學院」，強化企業外貿及市場開發能力，協助特定工廠拓展海外市場，從合法經營、智慧製造到市場拓展，陪伴傳統產業逐步轉型。

中市府自2023年起推動「企業先進智造學院」、「企業ＡＩ應用學院」，4年累計逾9千人次報名，今年輔導88家企業導入AI及雲端應用。圖／中市府經發局提供
中市府自2023年起推動「企業先進智造學院」、「企業ＡＩ應用學院」，4年累計逾9千人次報名，今年輔導88家企業導入AI及雲端應用。圖／中市府經發局提供

購物節登錄金額創新高

產業升級之外，中市府透過臺中購物節活絡庶民經濟。今年第八屆購物節是市長盧秀燕任內最後一屆，自二○一九年首屆以來，消費登錄金額從二十五億元成長至去年三百七十四億元，不只創新高，更是全國第一。

中市府表示，臺中購物節前七屆累計突破一千八百億元，今年自十月二十四日至十二月二十五日登場，串聯全市近二十七萬店家，力拚八年累計消費登錄金額突破二千億元。

盧秀燕表示，今年以「冠軍之都」為主題，結合各領域代表及城市品牌，透過消費抽獎、店家優惠及城市行銷，吸引民眾到臺中消費；臺中慶典經濟累計榮獲全球十一項大獎，感謝商家與市民支持，市府將持續帶動在地消費，讓商機深入各生活圈。

經發局指出，購物節也著重庶民經濟，積極邀請傳統市場、夜市及巷弄微型店家參與，涵蓋在地美食、特色小吃、生活用品及特色品牌，民眾透過「台中通TCPASS」App登錄消費發票或收據即可參加抽獎，不同規模店家共享消費效益。

臺中 積體電路 供應鏈 半導體 製造業 經濟部 台積電

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