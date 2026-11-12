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百年弘前・蘋果飄香！台中大遠百打造日本文化交流盛典

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台中大遠百年度日本文化盛事「2026弘前市文化物產嘉年華」，即日起至11月29日登場。記者宋健生／攝影
台中大遠百年度日本文化盛事「2026弘前市文化物產嘉年華」，即日起至11月29日登場。記者宋健生／攝影

百年弘前・蘋果飄香！台中遠百年度日本文化交流盛事「2026弘前市文化物產嘉年華」，即日起至11月29日熱鬧登場。今年最受矚目的文化亮點，莫過於日本弘前城天守閣，歷經11年移城工程後正式回歸。

弘前城天守閣自2015年啟動石垣修復工程，透過日本傳統「曳屋」工法，將重達400噸的天守閣整體平移，迎來歷史性時刻。遠東百貨副董事長徐雪芳更於日前率隊親赴弘前市，參與蘋果樹植樹紀念及天守閣移城活動，見證歷史盛事，展現台日友好情誼。

日本弘前市為舉世聞名的蘋果產地，憑藉清澈空氣、純淨水源及適宜氣候，孕育出香氣濃郁、果肉細緻且汁多香甜的優質蘋果。今年精選多款人氣品種，讓民眾不用出國，也能品嚐產地直送的鮮甜滋味。

頂級弘前「世界一蘋果」特價每顆350元，果實碩大、果肉細膩，香氣濃郁且甜中帶微酸；「大紅榮蘋果」特價每顆219元，深紅色果皮搭配飽滿果肉，口感扎實、水分豐富，是送禮上好選擇。

還有日本青森縣頂級弘前「土岐蘋果」禮盒，果皮呈黃綠色，果肉細緻多汁，特價3,680元／箱。現場更集結蘋果果汁、點心、餅乾、日本酒、熟食及傳統工藝品、居家小物，帶來豐富日式風味。

適逢弘前城天守閣回歸的重要時刻，台中大遠百特別於12日在1樓時尚廣場舉辦「弘前天守閣回歸宴」，邀請民眾共襄盛舉。活動邀請BLACK Diamond帶來活力舞蹈演出，並結合財團法人老五老基金會，推廣高齡友善與世代共融理念，讓文化交流融入公益關懷。

即日起至11月20日，遠百APP金級會員於服飾部門(男／女／童裝)當日單筆消費滿2,000元，憑同卡號發票即贈弘前蘋果乙顆，購物同時將青森鮮甜滋味帶回家。

另外，即日起至11月29日，遠百卡友憑HAPPY GO點數扣100點，即可兌換弘前展50元紅利券2張，價值100元，輕鬆享受物產展購物優惠。

台中大遠百「2026弘前市文化物產嘉年華」，以弘前市百年歷史文化打造日式慶典嘉年華，集結青森頂級蘋果、特色物產及日式美食，融合歷史慶典、精彩表演與公益活動，打造跨國文化交流盛會，邀請民眾一同感受青森縣弘前市的獨特魅力。

弘前市為舉世聞名的蘋果產地，民眾不用出國，也能品嚐產地直送的鮮甜滋味。記者宋健生／攝影
弘前市為舉世聞名的蘋果產地，民眾不用出國，也能品嚐產地直送的鮮甜滋味。記者宋健生／攝影

台中大遠百今日在1樓時尚廣場舉辦「弘前天守閣回歸宴」，邀請民眾共襄盛舉。記者宋健生／攝影
台中大遠百今日在1樓時尚廣場舉辦「弘前天守閣回歸宴」，邀請民眾共襄盛舉。記者宋健生／攝影

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