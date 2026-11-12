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享年51歲...彰化伸港鄉代柯峯茗驟逝 第4選區選舉變5搶4照常舉行

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
爭取連任的彰化縣伸港鄉代表柯峯茗驟逝，享年51歲。圖/翻攝臉書
爭取連任的彰化縣伸港鄉代表柯峯茗驟逝，享年51歲。圖/翻攝臉書

距離投票日僅剩15天，彰化縣伸港鄉第4選區尋求連任的鄉民代表柯峯茗，今天傳出驟逝消息，享年51歲，讓鄉親相當震驚；伸港鄉公所表示，該選區原有6人登記，應選4席，柯峯茗過世後，參選人數超過當選席次，選舉照常舉行。

柯峯茗目前擔任縣政顧問，2022年參選伸港鄉代表就高票當選，下屆選舉爭取連任，登記時還曾出現在鄉公所，如今卻傳出過世消息。

隨著柯離世，該選區應選4席、原有6人角逐，如今形成5搶4局面，原本緊繃的選情出現變化。

年底選舉自10月21日至今，有3名候選人辭世，員林市溝皂里無黨籍里長候選人朱瑞期於10月20日晚間在家中過世，享年65歲；溪州鄉第一選區鄉民代表鄭進議爭取連任，日前也傳出辭世，享年59歲；如今再添柯峯茗一人。

彰化縣選委會指出，依規定，參選人若於投票日前死亡，經核對身分後，原繳交的3萬元保證金將全額退還，由法定繼承人依法受領。

選委會也說，目前選票尚未印製完成，將保留號次，並由公所刻製印章，加蓋「圈選於本欄位為無效票」字樣，提醒選民勿圈選；至於已印製完成的選舉公報，則由公所另刻印章，加註「該候選人死亡，不予刊登選舉公報、不予刊印選舉票」等相關文字，提醒選民留意。

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