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斥資百萬點亮彰化竹塘慈航宮夜間燈光藝術 新添觀光景點

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣竹塘慈航宮管理委員會今夜舉行夜間燈光藝術點燈儀式。記者簡慧珍／攝影
彰化縣竹塘慈航宮管理委員會今夜舉行夜間燈光藝術點燈儀式。記者簡慧珍／攝影

彰化縣竹塘鄉新增夜景景點，地方信仰中心慈航宮今晚啟動夜間燈光藝術，依夏日、冬季調整點燈時間，並配合燈光藝術舉辦周休二日市集，期許振興竹塘鄉在地消費及跨鄉鎮觀光旅遊，以振興竹塘產業發展。

竹塘鄉管理委員會主任委員詹光信及管委會幹部，邀請鄉公所、鄉代會、地方社團人士，今晚共同主持夜間燈光藝術啟動典禮，縣長王惠美指派縣政府參議柯呈枋代表出席，詹光信雖是鄉長候選人，但請來競爭對手鄉代會主席林淑女和戴孟書一起點燈，十足表現君子風度。

啟動典禮舉行的同時，竹塘鄉慈航宮夜間燈光藝術夜市已熱鬧開張，烤中卷、炸雞、烤玉米等小吃香味四溢，啟動典禮後施放煙火，民眾觀賞後紛紛轉移到夜市購買食物再回來觀賞歌舞表演。

詹光信表示，慈航宮目前維持24小時開放，夜間燈光藝術冬季預計每日晚間6點到晚間9點，夏日延長到晚間10點，希望透過夜間限定的光影景觀吸引攝影愛好者、年輕族群及外地遊客來參觀拍照，上傳到Facebook、Instagram等社群平台分享，提高竹塘在地文化能見度，並讓傳統信仰文化以更有創意的方式走進年輕世代，進一步帶動竹塘鄉的觀光與商圈發展。

竹塘慈航宮主祀觀世音菩薩，建廟充滿傳奇，宮廟落成後神靈顯赫至今已逾45年，這次管委會斥資百萬元，燈光設計特別著重於呈現廟宇建築細節，藉由光影勾勒燕尾飛簷、山川牆、屋脊輪廓及精緻雕塑等傳統工藝，讓平日容易被忽略的建築細節，在夜間展現出不同於白天的立體層次與藝術美感，並打造兼具信仰、休憩與文化觀光功能的地方生活廊帶。

竹塘慈航宮夜間燈光藝術點燈儀式後綻放璀璨燈光。記者簡慧珍／攝影
竹塘慈航宮夜間燈光藝術點燈儀式後綻放璀璨燈光。記者簡慧珍／攝影

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