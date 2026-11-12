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彰化「移動急診室」消防高級救護技術員增至113人 26鄉鎮市全配置

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣消防局今天舉辦第二期高級救護技術員（EMT-P）訓練結訓典禮，彰化縣長長王惠美親自主持，感謝彰化基督教醫院全力提供專業師資與訓練資源，及愛心企業慷慨捐贈救護器材。圖／彰化縣消防局提供
彰化縣消防局今天舉辦第二期高級救護技術員（EMT-P）訓練結訓典禮，彰化縣長長王惠美親自主持，感謝彰化基督教醫院全力提供專業師資與訓練資源，及愛心企業慷慨捐贈救護器材。圖／彰化縣消防局提供

彰化縣消防局今天舉辦第二期高級救護技術員（EMT-P）訓練結訓典禮，30名學員歷經10個月、超過1336小時專業訓練，順利結訓。彰化縣去年首度辦理EMT-P訓練，今年再培訓30人，兩期共培訓60人，全縣高級救護技術員累計達113人，且26個鄉鎮市消防隊均至少配置1人，未來重大危急案件將優先派遣EMT-P到場。

彰化縣長王惠美表示，EMT-P是消防救護專業訓練中層級最高、要求最嚴謹的訓練之一，每名學員須接受超過1336小時課堂、醫院及救護車實習，歷時約10個月，還須通過衛福部甄試才能取得證照，每人訓練經費約25萬元。她也感謝彰化基督教醫院全力提供專業師資與訓練資源，及愛心企業慷慨捐贈救護器材。

EMT-P可依法執行注射給藥、氣管插管、電擊、使用體外節律器及超音波儀器等進階急救處置，面對急性心肌梗塞、嚴重過敏性休克、低血糖、氣喘急性惡化及到院前心肺功能停止等危急案件，能在救護現場提供即時處置。

彰基總院長陳穆寬指出，合格EMT-P就是「移動急診室」，在醫療指導下，可於現場及救護車上執行氣管插管、靜脈路徑建立、進階急救藥物注射及手動電擊術，讓患者送醫前先獲得適當處置，抵達醫院後再由急診及外科團隊接手，爭取搶救時效。

過去彰化消防人員須到外縣市接受近一年訓練，彰基自2025年起成為合格EMT-P培訓中心，首批30名學員國家考試全數通過，改善地方培訓不便、限制人力擴編的問題。

此外，強盛國際投資股份有限公司此次捐贈14組電動骨針機及15組高級救護技術員個人裝備，價值120萬元，連同過去捐贈的插管模型及自動心肺復甦機，累計捐贈331萬元。振泰織帶有限公司此次捐贈自動心肺復甦機及14組末端二氧化碳監測儀，價值215萬元，連同去年捐贈的模擬生理監視器材及消防警備車，兩年累計捐贈約435萬元。

彰化縣消防局今天舉辦第二期高級救護技術員（EMT-P）訓練結訓典禮，30名學員歷經10個月、超過1336小時專業訓練，順利結訓。圖／彰化縣消防局提供
彰化縣消防局今天舉辦第二期高級救護技術員（EMT-P）訓練結訓典禮，30名學員歷經10個月、超過1336小時專業訓練，順利結訓。圖／彰化縣消防局提供

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