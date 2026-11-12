南投244年土地契約曝光！濁水溪荒灘變家園的祕密也揭開

南投地政事務所今天展出244年前清代土地買賣古契及日治時期地籍圖，揭開南投百年土地開發史。濁水溪畔昔日曾是洪水沖刷形成的荒灘，歷經開發及戰後土地整理，逐步成為居民安身立命的家園，泛黃檔案也記錄這段拓荒歷程。

南投地政事務所12日舉辦「地籍裡的拓荒路—濁水溪畔的土地自傳暨地政文物展」，由主任羅秀園主持，副縣長王瑞德、縣議員張秀枝、林憶如、林儒暘、吳棋楠及南投市長張嘉哲等人共同揭幕，展期至12月31日。

羅秀園表示，地籍圖記錄的不只是土地位置與界線，更承載地方開發、產權變遷及世代生活記憶。這次透過地政檔案整理及民間珍藏，讓過去較少被看見的土地故事重新呈現，也希望民眾藉由文物認識地政工作的歷史與價值。

展覽規畫4大主題，「地籍裡的拓荒路」以南投市新民村為起點，展出舊地籍圖、土地登記簿、台灣拓殖株式會社事業地臺帳及移住事業資料。當地早年是濁水溪溪底及石礫荒灘，日治時期納入臺拓開發，戰後歷經政府接收、土地銀行管理、地籍整理及公地放領，逐步確立土地界址與產權。

「一紙契約．百年南投」與南投故事館、錦春堂文化基金會合作，展出乾隆47年（1782年）土地買賣古契、1906年土地臺帳謄本、歷史地圖及老照片，呈現南投土地交易、市街發展與居民生活。

另外，「百年地政．時光留痕」展出歷任主任派免檔案及不同年代測量儀器，呈現地政工作從手寫簿冊、人工測量走向數位化的歷程。

展覽最後以南投市十景串聯地方故事，推出影片、摺頁及檔案互動遊戲，南投故事館館長梁志忠親自配音，讓民眾從熟悉的街道及景點認識背後的土地記憶。展覽平日上午8時30分至下午5時開放，例假日及國定假日不開放，邀請民眾透過歷史檔案，重新認識南投土地的故事。

展覽展出乾隆47年（1782年）土地買賣古契，距今244年，透過珍貴文書呈現清代南投土地交易與產權紀錄。圖／南投縣政府提供