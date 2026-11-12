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影／彰化永靖鄉長候選人林致安三問鄉長 魏碩衛：有證據指控不實

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣永靖鄉代會主席、鄉長候選人林致安（右三）與支持者拚勝選。記者簡慧珍／攝影
彰化縣永靖鄉代會主席、鄉長候選人林致安（右三）與支持者拚勝選。記者簡慧珍／攝影

彰化縣永靖鄉長選舉白熱化，鄉長魏碩衛今控告競選對手林致安的5名助講人，林致安隨後公開提出鄉公所職場霸凌等三大質疑；魏碩衛反駁說，鄉公所政風室從未接到職場霸凌投訴，至於鄉代會刪預算、拆除永靖彩繪天橋都可拿出公文為證。

鄉長候選人、鄉代會主席林致安表示，過去3年多不斷接獲鄉民反映和陳情鄉政一些缺失，也知道鄉公所有些員工敢怒不敢言，促使他決定競選鄉長，希望和永靖鄉民一起前進，讓家鄉永靖變得更美好。

林致安質疑，鄉長魏碩衛屢對外界訴苦稱鄉代會大舉刪預算，事實上永靖鄉總預算從2.9億元增至4.6億元，為何只說刪預算從來提不出具體被刪什麼，也絕口不提浮編經費，例如編列約150萬元購買電動汽車，不買一般車輛僅約80萬元當作鄉長公務車。

林致安表示，鄉公所傳出疑似職場霸凌，鄉公所有無調查與妥善處理員工反映的考績、記過及言語施壓問題？對於永靖彩繪天橋拆除爭議，當初鄉公所送審只有拆除方案，為何現在卻說從來沒有要拆？

鄉長魏碩衛說，政府為環保減碳鼓勵政府機關採購電動汽車，鄉長座車壞了，鄉代會硬要採購汽油車，他只好向建設課借公務車代步，並未浮編預算；鄉公所政風室從未接到投訴職場霸凌案；永靖彩繪天橋是內政部保留與拆除的兩案並陳，鄉公所從沒說過要拆除永靖彩繪天橋，有永靖國小校長等人可作證。

彰化縣永靖國小彩繪天橋拆與不拆引起地方爭議。記者簡慧珍／攝影
彰化縣永靖國小彩繪天橋拆與不拆引起地方爭議。記者簡慧珍／攝影

彰化縣永靖鄉代會主席、鄉長候選人林致安爭取選民支持。記者簡慧珍／攝影
彰化縣永靖鄉代會主席、鄉長候選人林致安爭取選民支持。記者簡慧珍／攝影

彰化 鄉長 證據 民進黨 職場霸凌

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