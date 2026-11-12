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國民黨中市黨部土地建物收歸市有 黃國榮：調查市場訂適合租金

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市府今天辦神岡國小活動中心暨地下停車場落成典禮。記者游振昇／攝影
台中市府今天辦神岡國小活動中心暨地下停車場落成典禮。記者游振昇／攝影

國民黨台中市黨部土地建物收歸市有，是首件藍營縣市黨部不當黨產成功收歸市有案例，市黨部位於西屯區精華地段，目前國民黨台中市黨部每月12萬元租金，台中市副市長黃國榮今天表示，若中市府無使用需求，將由估價師先調查該區租金市場水準，再由委員會訂出適合租金。

行政院不當黨產處理委員會2023年認定國民黨台中市黨部現址土地及建物是不當黨產，應收歸市有，國民黨不服提行政訴訟，最高行政法院日前裁定駁回上訴，國民黨敗訴確定。

台中市財政局回應指出，已依不當黨產委員會作成處分，將土地及建物移轉登記為台中市所有，持續依規定收取占用使用補償金，未曾間斷，收到法院裁判書後，將依法辦理案關土地及建物後續收回。

黃國榮今天參加神岡國小活動中心暨地下停車場落成典禮，被問黨部土地收歸市有一事，他說依正常收歸市有土地處理流程，除須給對方合理的搬遷時間，市府要研究這塊土地要做何使用，假如經盤點用不到，因為該處地段非常好也可考慮對外標租。對外標租金額是否可能高於國民黨台中市黨部目前每月12萬元，黃國榮說，將由估價師先調查該區租金市場水準，再由委員會訂出適合租金。

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