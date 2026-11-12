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南投市長參選人關注文化路改善　公所：完工增安全

中央社／ 南投縣12日電

民主進步黨南投市長參選人沈夙崢今天表示，文化路改善工程忽略無尾巷、坡度與大型車轉彎死角等問題；南投市公所說，16日起重鋪路面，完工後將大幅提升整體視覺與安全感。

總統府副秘書長何志偉到南投縣陪民進黨南投縣長參選人温世政及沈夙崢車隊掃街，沈夙崢表示，只要民眾有任何市政建議，歡迎找她，市長做不好的事，「我來看看怎麼幫忙」；市長做不對的事，她承諾當選後絕不會有相關爭議。

沈夙崢說，昨天現勘文化路與文林路人行道工程，跨黨派南投縣議員、市民代表、居民與市公所人員到場，唯獨尋求連任的南投市長張嘉哲缺席；公所對這件工程只談法規與數字，忽略無尾巷、坡度及大型車轉彎死角等問題，市長應親自面對，而非讓基層承擔壓力。

南投市公所表示，建構安全友善通學步道，積極推動南投國民中學及平和國小周邊人行環境品質提升計畫，市公所提出設計書圖送交內政部國土管理署審查委員核定，工程進入收尾階段，全路段預計16日起刨鋪瀝青混凝土與重劃全新標線。

市公所說，在有限路幅重新調配出符合行人步行、車輛順暢通行與居民合法停車3贏格局，重新配置後，車道寬度約3.2公尺（原為3.3公尺），路側劃設2公尺停車格；路口人行道設計依路口外推與安全庇護島機制，讓學生最短距離安全穿越，直角轉角設計也能引導轉彎車減速，且轉彎時正對行人穿越道線。

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