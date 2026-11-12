彰化火車站前機車停車亂象多！84格新停車場啟用 每日最高40元

彰化火車站前長期機車停車位不足，不少機車族難以找到車位，也衍生違規停車、影響交通秩序等問題。彰化市公所盤點站前土地，闢建全新機車停車場，今天正式啟用，共設置84格車位，每小時收費10元，當日最高收費40元，盼改善站前停車亂象。

不過，公所闢建停車場過程並不容易，因基地僅53%土地由市公所持有，其餘均為私人土地，歷經多次溝通，才取得半數地主同意，後續工程招標也遭遇多次流標，克服重重困難後才順利完工啟用。

彰化市長林世賢表示，火車站是城市交通樞紐，每日通勤、通學及觀光人潮眾多，但受限於周邊腹地，機車族經常面臨找不到車位的窘境。為整頓站前交通秩序，市公所積極盤點周邊土地，克服空間限制闢建停車場，希望透過增加停車供給，改善交通環境。

新設機車停車場面積約113坪，共規劃84格車位，包含2格身心障礙者專用車位。場內採用車牌辨識系統及智慧進出閘門，並設有全區照明與24小時監控設備，提升車輛進出效率，也兼顧民眾夜間取車安全。

停車收費每小時10元，不滿1小時以1小時計費，超過1小時後，未滿30分鐘以半小時計算，超過30分鐘則以1小時計算，當日最高收費40元，並提供現金及電子支付等多元付款方式。

林世賢呼籲，停車場啟用後，騎車轉乘火車的民眾應將機車停放在合法停車場或路邊停車格，切勿違規停放於紅黃線或人行道，共同維護火車站周邊交通秩序與市容。