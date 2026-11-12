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彰縣府簽工安夥伴關係　攜手朝零職災邁進

中央社／ 彰化12日電

彰化縣長王惠美代表彰化縣政府和營造業中區職業安全衛生促進會簽安全夥伴關係，公私協力深度結合工程建設與職業安全衛生管理，提升安全水準，攜手朝零職災終極目標邁進。

彰化縣政府今天發布新聞稿表示，為強化公共工程職業安全衛生管理，王惠美昨天和中促會長簡逢佑簽安全夥伴關係。

王惠美說，雙方將以源頭管理、工程觀摩、教育訓練、科技減災及安全工法分享面向為重點，透過專業交流與經驗分享，協助工程團隊及早辨識風險、落實安全措施，讓職安從被動檢查走向主動預防，努力「零職災」目標。

她說，公共建設是帶動地方發展重要基礎，公共工程不只追求如期、如質順利完工，更要確保施工人員安全，尤其營造工程涉高空作業、重型機具及不同工種交錯施工，職安更要從源頭做好預防，讓每名辛勞打拚工程夥伴都能平安上工、健康回家。

簡逢佑表示，中促會服務範圍涵蓋苗栗縣、台中市、彰化及南投縣，有349家會員，透過定期會議與教育訓練積極推動職安。安全施工才有美好工安，與彰化縣府締結安全夥伴，象徵政府與民間共同承擔責任，未來將持續擔任政府與產業界溝通橋梁，幫企業深化職安、保障勞動安全並推廣相關活動。

工安 職災 王惠美

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