通學步道拚安全卻引發疑慮！南投居民憂無尾巷、大車轉彎成隱憂

南投市文化路、文林路人行道工程進入收尾階段，卻因停車空間、道路坡度及大型車輛轉彎動線引發居民疑慮。民進黨南投市長候選人沈夙崢質疑，市公所設計只看法規數字，未充分考量實際用路需求；市公所則強調工程符合中央規範，將增設照明及警示設施改善安全。

沈夙崢昨天到文化路、文林路現勘，指出現場有跨黨派議員、市民代表、居民及施工廠商出席，唯獨市長張嘉哲未到場。她表示，居民已反映問題一段時間，市公所卻將說明會安排在平日下午2時，讓上班族難以參與，質疑市長是否真正了解地方需求。

沈夙崢說，張嘉哲不到1年前曾承諾，工程開工後仍會持續聆聽地方意見，必要時停下來討論、重新評估，但現場討論多集中在交通法規及道路尺寸，文化路、文林路周邊有無尾巷、坡度落差，大型車輛轉彎及視線死角等問題，卻未獲充分考量。

她質疑，人行道內縮後規畫的停車空間，是否足以容納實際車輛？居民每天開車進出、家長接送孩子，都可能面臨交通風險。她要求公所公開完整標線設計、停車空間及住戶進出動線，實際確認大型車輛通行與轉彎狀況，並加開晚間或假日說明會。

南投市公所表示，這項工程是國土署補助的南投國中及平和國小周邊人行環境品質提升計畫，設計書圖已經中央審查核定，目前進入最後收尾階段，今天邀集民意代表、里長、居民及國土署審查督導委員現勘，針對施工細節及行車動線溝通。

公所指出，工程重新配置道路空間，車道寬度維持約3.2公尺，路側規畫2公尺停車格。國土署審查及督導委員也說明，車道最小寬度為2.8公尺，本案符合規範；路口外推及直角庇護島則可縮短行人穿越距離，引導車輛減速，改善駕駛視線。

針對居民反映的坡度及視線問題，公所表示，將延長文林路與興和巷周邊坡道，並檢視全線照明，評估增加燈具、加裝反射鏡及警示設施。工程預計11月16日進行瀝青混凝土刨鋪及標線重劃，公所強調，將持續監督施工品質，打造安全通學環境。

南投市公所人員及施工廠商今天向民意代表、居民說明人行道工程設計及改善措施，預計11月16日進行路面刨鋪及標線重劃。圖／南投市公所提供