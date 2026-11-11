看診、手術也有碳足跡！ 中醫大附醫全台首家獲「7項碳足跡標籤」

看一次門診、接受急診照護，甚至是住院或手術，會產生多少碳排放？中國醫藥大學附設醫院主導制定六項碳足跡產品類別規PCR，並在今年8月5日取得七項國家碳足跡標籤核定，範圍涵蓋門診、急診、住院、手術及停車服務，成為全國首家取得七項國家碳足跡標籤的醫療機構，更為台灣醫療機構建立可共同依循的計算標準。

依環境部核定資料，民眾就醫環節的碳足跡首度精準量化：一般內科門診每人次排碳公克二氧化碳當量（gCO₂e）、批價掛號153gCO₂e；急診每人時為1公斤二氧化碳當量（kgCO₂e）、住院每人日14kgCO₂e。

局部麻醉白內障手術經全年實際數據盤查，每小時碳排達29kgCO₂e（查驗實測為28.55kgCO₂e）。此外，院內立體停車場也納入計算，汽車每車位每小時排碳88gCO₂e、機車則為12gCO₂e。

中醫大附醫院長周德陽指出，秉持中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海重視民眾健康與社會關懷，院方永續發展融入醫療服務。透過掌握醫療過程的資源使用與環境負荷，院方透過掌握環境負荷，得以鎖定外購電力、醫療布品洗滌運輸及耗材使用等三大排放熱點，優化臨床流程。

中醫大附醫行政副院長暨永續長楊麗慧指出，過去各醫院因盤查邊界與計算方式不同，難以形成一致的資訊。此次院方成功制定六項經環境部核准公告的PCR，讓符合適用範圍的醫療機構有共同的計算依據。

她強調，不同醫療服務性質各異，不能單以碳排高低評斷績效，未來必須落實流程改善並持續追蹤，才能真正達成減碳目標。

中醫大附醫表示，配合衛福部「健康台灣深耕計畫」，中醫大附醫將單一醫院的實務經驗轉化為醫界共同語言，未來也將持續深化跨院交流與數據管理，在守護病人健康的同時，帶領台灣醫療體系穩健邁向2050淨零排放。