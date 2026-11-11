彰化大村雙倫廢棄物場第2次環審未過 要求補充、修正後再審

彰化縣大村鄉平和村雙倫一般事業廢棄物處理場開發計畫，今天進行第二次環境影響評估報告書審查，上百名地方民代、環保團體及居民在縣立體育場前拉白布條抗議，要求在地下水、地質災害、生態等重大疑義釐清前，不應草率通過。環審會開會後，要求開發單位再提出補充、修正後再審。

雙倫案基地位於大村鄉平和村，開發面積約15公頃。居民指出，基地西側距彰化第一類活動斷層約1公里，且場址位於八卦山淺山環境，周邊涉及地下水、公共供水及保育類野生動物棲地。環評資料顯示，基地下方約200公尺有自來水公司取水井，居民擔心掩埋場若因地震、地層沉陷、極端豪雨或防滲系統老化失效，可能造成滲出水外洩，影響地下水、農業灌溉及公共供水安全。

居民質疑，若有強震、極端豪雨，可能形成邊坡及排水系統等複合災害，相關風險應進一步評估。此外，基地已調查到石虎等保育類野生動物，八卦山也是灰面鵟鷹及其他猛禽活動區域，要求評估雙倫案與鄰近三家段大型開發案的累積生態衝擊。

包括彰化區及員林區的10多位候選人前往聲援，民眾除了高呼要求撤案外，並要求選票將投給「反對掩埋場」的候選人，還有民眾下跪要求環評委員尊重民意。

環審會第2次審查會議審查後，除要求開發單位補充資料外，並依據本案允收廢棄物種類進行區域性供給與需求分析，說明本開發計畫的必要性及區位選定的妥適性，也請強化利害關係人與地方溝通的作為及民眾參與、第三方監督的規劃。