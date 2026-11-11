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從一滴水看見城市未來！ 台中青年用鏡頭記錄家鄉永續故事

聯合報／ 記者蘇湘雲／台中即時報導
「2026水台中馬賽克－青年影像行動計畫」邀市民交流。圖／台中市政府提供
「2026水台中馬賽克－青年影像行動計畫」邀市民交流。圖／台中市政府提供

每天早晨，不少人會打開水龍頭洗臉、為自己泡一杯咖啡或一杯茶；午後落下的一場雨，雨水沿著水溝、河川一路流向大海。水的出現如此日常，以至於很少人真正停下腳步，好好「看見」它。

如果有一天，一群年輕人開始拿起攝影機，追著水的足跡重新認識自己的家鄉，他們會看見什麼？

今年，台中市工商發展投資策進會發起「2026水台中馬賽克－青年影像行動計畫」，以「拍下家鄉的水，看見流動的台中」為主題，邀請中學生與大專青年從生活出發，以影像記錄河川、水圳、濕地、滯洪池等城市水域。一個個不同視角，就像馬賽克的不同色塊，逐漸拼貼出一座流動的台中。

水，也是城市永續的一部分

「水是生命的源頭，也是產業運作的命脈。」這是工策會總幹事陳學聖推動計畫時特別看重的一點。

台中是重要的產業與經濟城市，面對全球ESG趨勢，城市競爭力不只有產值與建設，更包括如何兼顧環境與生活品質。工策會因此希望從青年、教育與文化出發，讓下一代透過自己的眼睛重新認識台中，也看見經濟發展與環境永續之間的關係。

當青年走進城市，觀察一條河、一座水圳或一片濕地，所記錄的不只是風景，也開始理解水如何連結產業、環境、歷史與人的生活。

拿起鏡頭，重新學習「看見」

對計畫主持人、心靈影展暨心之谷永續教育園區創辦人文蓓蓓而言，拍攝本身就是一場學習。多年來，她在台中秋紅谷推動永續教育，逐漸體會到：改變往往不是從告訴一個人「應該怎麼做」開始，而是先創造機會，讓人願意看見、感受與理解。

因此，「水台中馬賽克」不只是一場影像競賽，更是一場青年重新認識家鄉的行動。「我們希望青年透過創作重新連結土地，也讓永續教育從生活開始。」

位於秋紅谷的心之谷永續教育園區，長期從生態、文化與生命三個面向推動永續，透過影像、自然體驗與教育，將永續轉化為每個人可以參與的生活經驗。這次也將這樣的理念帶進「水台中」－ 先看見，才會產生感受；有了理解，才可能願意行動。

當青年開始思考「這裡的水從哪裡來？」「它和我們的生活有什麼關係？」原本熟悉的地方，也開始有了不同的意義。

每一個鏡頭，都是一片城市馬賽克，「看見」之後，還要學習如何說故事。共同策展人、導演洪馬克也從影像創作角度參與，陪伴青年將生活中的觀察轉化為影像語言，找到自己的敘事方式。

計畫啟動之時，團隊合力討論以「珍惜每一滴水」設計注水儀式，不同的藍色水流緩緩匯聚，象徵產業、水利、教育、文化、影像與地方力量共同加入，也呼應「馬賽克」的概念，每個人看見的台中或許不同，匯聚起來，便是一幅屬於這座城市的共同風景。

「水台中馬賽克」最後想留下的，也許不只是幾支影片，而是一種重新觀看家鄉的能力。

下一次打開水龍頭、走過秋紅谷，或經過城市裡的一條河時，也許每個人會願意多停留幾秒鐘，重新看見每天與我們相遇的水。

水流過城市，影像留下故事。當不同世代願意看見水、理解水、珍惜水，所有人也就正在一點一滴，拼出一幅更永續、更美好的台中。

經過淨化的水再匯入柳川，化為美景一隅。圖／台中市政府提供
經過淨化的水再匯入柳川，化為美景一隅。圖／台中市政府提供

秋紅谷的黑天鵝寶寶一家。圖／台中市建設局提供
秋紅谷的黑天鵝寶寶一家。圖／台中市建設局提供

2026水台中馬賽克－青年影像行動計畫 圖／台中市政府提供
2026水台中馬賽克－青年影像行動計畫 圖／台中市政府提供

台中 青年 永續

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