新社花海暨台中花毯節已吸引200萬人次 繽紛花海現正盛開

2026新社花海暨台中國際花毯節上月31日開幕至今持續吸引各地遊客，三麗鷗魅力引爆第一周參觀人潮。台中市政府觀旅局表示，截至今天參觀累計已突破200萬人次。目前園區花卉正值盛開，新社花海的波斯菊、百日草等各色花朵在陽光下展現豐富層次，搭配七位三麗鷗明星與夢幻甜點造景，交織出色彩繽紛的「甜點王國」。活動持續到本月22日。

台中市觀旅局長陳美秀表示，今年花毯節以「甜點王國」為主題，結合台中甜點文化、花藝設計與三麗鷗明星，打造七大主題展區。隨著花卉盛開，各主題展區展現不同花色與景致，三麗鷗明星與花海相互映襯，吸引民眾爭相拍照。「巧克奇境」是今年的創舉，結合觀景平台與室內鏡面花毯，遊客可以從上帝視角欣賞山景與花毯，再走進由真實花卉、光影與鏡像交織的空間，從不同視角欣賞花卉與環境交織的景致。

觀旅局提醒民眾新社地區道路及停車空間有限，建議多搭乘大眾運輸及免費接駁車，行前可透過「台中市交通網APP」花海專區或「2026台中國際花毯節即時交通網」查詢停車、接駁及交通管制資訊，並利用「鏡頭君」掌握即時路況。

觀旅局透過「大玩台中」APP推出「花限另一個自己！測出你的花與性格與秘境地圖」生成遊戲，民眾可透過遊戲測出專屬花語性格，找出最有默契的三麗鷗甜蜜夥伴，成功生成照片還有機會抽中精美帆布袋。更多花毯節活動資訊可至「台中國際花毯節官網」（https://www.flowercarpet.tw/）、「台中觀光旅遊網」（https://reurl.cc/vG4EdL）查詢。

2026新社花海暨台中國際花毯節開幕至今持續吸引各地遊客，台中市政府觀旅局表示，截至今天累計參觀人次已突破200萬人次。圖／台中市觀旅局提供