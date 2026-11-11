預言會當縣長及建神像任務 王惠美出席福安宮媽祖園區啟用揭密

「14年前，有人告訴我，將來會當縣長，還有一個任務，就是要興建媽祖神像！」彰化伸港福安宮新建媽祖園區今天落成啟用，彰化縣長王惠美回憶說，當年剛當選立委才贏400多票，還以為是開玩笑，沒想到會當縣長以及那裡找媽祖神像，沒想到多年後因緣際會，真的完成任務。

伸港福安宮媽祖園區斥資約3200萬元興建，矗立三尊青斗石雕媽祖、千里眼及順風耳聖像，成為彰化海線新的宗教地標。縣長王惠美表示，媽祖園區從發想到落成歷經不少波折，感謝寶成集團創辦人暨寶元紀董事長蔡其建及地方各界出錢出力，促成這項地方宗教盛事。

王惠美表示，2024年初突然接到蔡其建電話，邀她前往苗栗三義「寶元紀之丘」茶文化主題園區，表示園區內有兩尊媽祖神像，希望尋找適合地點安座，當時才知道這段緣分可能有了著落。

蔡其建捐贈媽祖、千里眼及順風耳三尊青斗石雕聖像，但從選址、土地到相關工程推動，過程並非一帆風順，王惠美坦言，一度遇到不少難關，甚至感到洩氣，後來再向媽祖請示，集合福安宮及地方各界力量，終於促成園區去年11月8日動土，今年1月6日迎請媽祖安座，歷經一年多建設，今天正式落成啟用。

伸港福安宮媽祖園區總經費約3200萬元，其中福安宮自行籌措1000萬元，其餘2200萬元由企業、地方賢達及各界善心人士共同捐助。三尊高聳的青斗石雕聖像矗立濱二路，成為彰化海線新的宗教地標。

蔡其建表示，過去30多年因工作往返兩岸，經常到福建參拜媽祖，也因緣際會將石雕神像帶回三義。後來有師父轉述媽祖託夢，希望神像不要只是留在園區供人觀賞，而應尋找靈地，發揮庇佑眾生的力量，最後在王惠美及地方各界促成下，落腳伸港，未來還將捐贈24尊青斗石雕像，以二十四孝故事為主題，希望園區除了延續媽祖信仰，也能藉由傳統孝道故事，讓民眾重視倫理道德。

福安宮主委曾添進表示，媽祖園區是伸港重要的新地標，感謝縣府協助克服土地及周邊道路使用等問題，未來希望縣府及鄉公所能在廣場舉辦活動，讓更多民眾親近媽祖文化。

縣府民政處表示，未來媽祖園區將與福安宮銜接，串聯彰化縣自然生態教育中心「白色海豚屋」及預計明年完工的伸港什股探索之森共融公園，打造結合宗教、文化、休閒與觀光的地方新亮點。

彰化伸港福安宮新建媽祖園區今天落成啟用，園區內矗立媽祖、千里眼及順風耳三尊青斗石雕聖像，未來不僅將成為彰化海線的宗教新地標。記者劉明岩／攝影

彰化縣長王惠美（左3）、國民黨彰化縣長候選人魏平政（右2）今天上午都出席伸港福安宮新建媽祖園區落成啟用儀式，並跟與會人士合照。記者劉明岩／攝影