菜市仔活動奪國際大獎 台中物調券勇奪美國泰坦創新大獎肯定

台中振興經濟再傳國際捷報！台中市政府推動的「物調券」政策，以「台中市庶民經濟與數位包容計畫─物調券翻轉基層數位落差」為題，從全球20多國、數百件參賽作品中脫穎而出，榮獲2026年第二季美國TITAN泰坦創新大獎（TITAN Innovation Awards）銀獎肯定。

台中市經發局長張峯源表示，泰坦創新大獎由美國國際獎項協會（IAA）主辦，旨在表彰全球具備突破性思維與卓越成就的組織與作品。本屆共有來自美國、澳洲、荷蘭、西班牙等20多國參與角逐，台中物調券能在高度競爭下成為全球8個獲頒銀獎的國家作品之一，展現出傳統行政措施難以企及的核心價值。

經發局指出，物調券自2023年連推出四屆，主打「100元現金兌換200元物調券」的高誘因模式，且堅持採用「紙本、低面額」設計，民眾免下載APP、免註冊帳號或綁定電子支付，現場兌換即可立即消費，讓高齡者與數位弱勢族群都能輕鬆參與，成功在短時間內協調近百處市場、夜市與商圈完成高難度動態執行，落實數位包容。

經發局統計，物調券發放據點已從最初的75處大幅擴增至107處，四屆累計投入約2.85億元補助，成功帶動超過5.7億元的消費效益，並吸引攤商與店家自主推出加碼優惠，形成在地經濟的正向循環。

此外，台中市政府推動的「三大振興經濟計畫」已接連在國際舞台大放異彩，累計抱回12項全球大獎。除此次「物調券」摘下2026年第二季泰坦創新大獎銀獎外，「台中購物節」曾榮獲2025年泰坦創新大獎最高榮譽白金獎；「台中鍋烤節」也以串聯全市餐飲、帶動整體產值成長逾6%的亮眼表現，拿下2026年第一季金獎。經發局強調，未來將持續結合在地產業特色與創新思維，打造更具活力與韌性的城市經濟。

台中物調券榮獲2026年第二季美國泰坦創新大獎銀獎。圖／台中市政府提供

台中物調券榮獲2026年第二季美國泰坦創新大獎銀獎。圖／台中市政府提供

台中物調券榮獲2026年第二季美國泰坦創新大獎銀獎。圖／台中市政府提供