南投拍片有多夯？3年半接下85件協拍 連國際劇組都找上門

南投縣政府積極搶攻國際影視市場，第四度參加2026 TCCF文化內容創意大會，以「南投拍片好所在」為主題，推出6支中、英、日文協拍宣傳短片，吸引美國、日本、韓國及東南亞等47組影視團隊洽詢，其中國外團隊就有12組。縣府推動影視協拍3年半，累計促成85件案件，盼透過影視作品帶動地方觀光與產業發展。

南投縣政府參展策略著重影像行銷，新聞及行政處特別製作6支協拍宣傳短片，包含英文、日文版本，透過攝影鏡頭呈現南投不同地區的自然景觀、光影變化、空間特色及環境氛圍，讓導演、製片及國內外影視團隊能快速掌握適合拍攝的場景，提高南投曝光度及媒合效率。

今年展期間，縣府展位吸引47組國內外影視團隊前來諮詢，包括美國、日本、韓國、新加坡、馬來西亞及越南等地。縣府也設計「南投拍片好所在」宣傳提袋，內含協拍手冊、宣傳小卡及L夾等文宣品，因設計醒目又實用，不少業者提著提袋穿梭展場，意外成為移動式廣告，連文化部影視及流行音樂產業局長王淑芳也到場了解南投協拍流程與服務機制。

新聞及行政處長蔡明志表示，縣府推動「南投拍片好所在」，主要透過單一聯絡窗口、協助場景勘查及拍攝協調等行政服務，降低國內外劇組到南投取景的門檻，不採直接補助或投資方式。推動3年半以來，已促成85件影視協拍案件，在中部5縣市中僅次於台中市，今年上半年也促成11件。

其中，曾敬驊主演的電影「樹人」，就是在縣府協調下，於集集鎮封閉部分道路，順利完成取景，預計明年上映。縣府希望未來有更多以南投自然景觀及在地人文為背景的原創作品，甚至吸引國際團隊來南投跨國合作，進一步帶動旅宿、餐飲及影視協力產業。

蔡明志指出，今年參展也發現，國外影視團隊對南投地理位置、交通資訊及拍攝資源仍不夠熟悉，未來除持續加強國際宣傳，也將運用數位行銷工具，規畫拍攝場景地圖、網站圖像化介面及整合數位資訊，讓國內外劇組更容易搜尋適合的拍攝場景。

2026 TCCF文化內容創意大會自11月6日起在台北南港展覽館二館舉行，為期4天，以跨國合製為核心，規畫提案大會、市場展及國際論壇三大單元，今年預計吸引全球28個國家、超過107位參展者參與，共有8個縣市政府協拍單位參展，提供國內外影視團隊更多元的拍攝選擇。

南投縣政府設計「南投拍片好所在」宣傳提袋，內含協拍手冊及文宣品，因設計醒目又實用，成為展場另類移動式宣傳廣告。圖／南投縣政府提供