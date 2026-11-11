觀光不分縣市！南投雲林打破行政界線 打造國際級森林療癒廊帶

台中市再添1處公共托育據點！公設民營沙鹿埔子托嬰中心今天辦開幕典禮，市長盧秀燕到場表示，這是台中市第57處公托，也是沙鹿區第2處公托；她上任時台中市僅有5處公托，現在已經朝60處邁進；她說曾告訴要選台中市長的立法院副院長江啟臣，如果他當選市長，像這樣的公托、親子館、運動館，老人健保補助都要繼續辦，這些都是幸福城市要素，江啟臣回應「好」。

2026-11-11 10:38