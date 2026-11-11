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觀光不分縣市！南投雲林打破行政界線 打造國際級森林療癒廊帶
南投、雲林跨縣市觀光合作取得突破！兩縣共同推動的「草嶺石壁森林療癒園區」，獲交通部指定為觀光地區，成為全台首例跨縣市共同指定的觀光地區。南投縣府將以竹山為觀光樞紐，串聯溪頭、杉林溪及雲林古坑等景點，打造跨縣市森林療癒觀光廊帶。
南投縣府觀光處指出，今年3月24日，縣長許淑華與雲林縣長張麗善在雲林古坑鄉簽署跨縣市觀光合作意向書，共同推動申請指定「草嶺石壁森林療癒園區」為觀光地區。經兩縣合作爭取，交通部10月30日正式公告，依發展觀光條例第2條第3款指定該園區為觀光地區，象徵跨域觀光合作邁入新階段。
觀光處表示，園區以森林療癒基地為核心，範圍橫跨南投縣竹山鎮與雲林縣古坑鄉。過去地方觀光發展受行政轄區限制，資源整合較為分散，但竹山與古坑地理位置相近、歷史淵源深厚，早已形成緊密的旅遊生活圈，這次獲指定也為區域聯合治理開創新模式。
未來將以竹山鎮作為旅遊軸線樞紐，串聯竹山天梯、瑞龍瀑布、杉林溪、溪頭，以及竹藝、茶文化等在地特色資源，結合古坑草嶺、石壁森林景觀，發展跨縣市綠色森林療癒觀光軸線，朝中台灣國際級永續觀光廊帶目標邁進。
園區獲指定後，11月2日舉辦首場「森林療癒精準醫學國際論壇」，南投縣府由觀光處副處長温銘忠代表出席。温銘忠表示，竹山與古坑交界地區擁有優越自然環境及觀光條件，兩縣未來將整合行政與觀光資源，串聯竹山周邊商圈、旅宿、農特產品及生態旅遊，讓觀光效益從景點延伸至地方產業。
温銘忠指出，後續兩縣也將針對遊客服務設施規畫、營運管理、公共環境維護及行銷推廣等面向深化合作，並與在地居民溝通，凝聚地方共識，希望透過跨域整合，打造兼具森林療癒特色與永續發展的觀光亮點。
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