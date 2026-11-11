第一大縣撐不住了！彰化人口跌破120萬大關 高齡人口占比逾21%

彰化縣人口終於跌破120萬人！據彰化縣政府統計，到上月（10月）底止，彰化縣人口數為119萬9552人，比9月減少895人。預期彰化縣人口仍會跌跌不休，也成為各縣長候選人選戰熱門話題，紛紛提出生育補助、產業轉型及都市計畫等政見，減緩人口流失。

彰化縣是六都以外第一大縣，1971年人口破百萬，2004年131萬人最高峰，隨後逐年下降，到2010年減到130萬餘人，2022年4月首度跌破125萬大關，跌落升格直轄市的125萬人門檻後，還是跌勢不休，去年4月跌破122萬人，今年1月跌121萬人，在縣長王惠美12月卸任前，跌破120萬人關卡。

彰化縣人口持續下滑，據縣政府最新統計，彰化縣9月人口數120萬0447人，到10月底119萬9552人，減少895人，其中遷入1691人、遷出2057人，出生489人、死亡1018人；男性60萬7759人、女性59萬1793人，男女性比例為102.70。

在年齡分布，0至14歲13萬2955人，占總人口11.08%；15至64歲81萬3454人，占67.81%；65歲以上老年人口25萬3,143人，占21.10%，彰化已成為高齡社會。

鄉鎮市人口最多前3名依次彰化市21萬183人、員林市12萬1450人、和美鎮8萬5874人，最少依次是二水鄉1萬3038人、竹塘鄉1萬3884人及大城鄉1萬3975人。鄉鎮市村里人口數，最多依次彰化市延平里1萬1976人、阿夷里1萬0391人、南興里9895人，最少依次田尾鄉新厝村261人、鹿港鎮長興里277人、和美鎮和南里386人。

縣府官員指出，目前多數縣市人口均有流失趨勢，彰化縣人口流失不外乎生育率低、老人人口比例高，加上六都磁吸效應，致遷出比遷入多，才造成人口逐年遞減。縣府指出，2021年至2025年間，彰化遷往外縣市人口超過10萬8千人，其中8萬多人遷往就業及就學、社會福利相對較好的六都，與彰化生活圈密切的台中市就吸引超過4萬8千人。

彰化縣人口流失即成為縣長參選人選戰話題，國民黨縣長候選人魏平政認為，透過政策與資源讓彰化的基礎建設、社會福利與生活水準達到與六都水平，可以減緩人口流失。

民進黨候選人陳素月主張從推動產業發展與就業、 重大交通與都市計畫、社會福利與高齡照顧、育兒與生育支持等方向，做為改善的對策。

無黨籍參選人邱建富主張從土地政策改進，降低建築成本，塑造有利於在彰化居住的條件，並引進高科技產業進駐，創造有更多就業機會，才能留人。