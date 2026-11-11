影／台中新公托開幕 盧秀燕：我曾拜託江啟臣，幸福政策延續很重要

台中市再添1處公共托育據點！公設民營沙鹿埔子托嬰中心今天辦開幕典禮，市長盧秀燕到場表示，這是台中市第57處公托，也是沙鹿區第2處公托；她上任時台中市僅有5處公托，現在已經朝60處邁進；她說曾告訴要選台中市長的立法院副院長江啟臣，如果他當選市長，像這樣的公托、親子館、運動館，老人健保補助都要繼續辦，這些都是幸福城市要素，江啟臣回應「好」。

盧秀燕今天致詞表示，她曾拜託立法院副院長江啟臣，如果他當選台中市長，像這樣公托、親子館、運動館，老人健保補助都要繼續辦，這些都是幸福城市要素，江啟臣回應「好」，所以今天請他妻子劉姿伶到場。

盧秀燕表示，台中市以前老人健保補助，前台中市長胡志強有辦，後來換的市長就取消，她上任市長後再恢復，所以市長的政策延續很重要，她才向江副院長說，如果你當選，這些政策包括老人健保補助、公托、親子館和公車小黃巴士都要繼續開辦，這樣才能夠讓台中市繼續幸福下去。

公設民營沙鹿埔子托嬰中心今天辦開幕典禮，多位民代和地方人士到場，盧秀燕表示，沙鹿人口近年持續成長，已突破10萬人，托育需求日益增加，因此市府擴充托育量能。沙鹿埔子公托設置於埔子市民活動中心2樓，1樓設有社區照顧關懷據點，不同世代在同

一個社區空間獲得服務，打造老幼共融的友善環境，多元運用公有空間，從幼兒托育、長者關懷及家庭支持等面向，完善社區服務網絡。

台中市社會局表示，為照顧年輕育兒家庭，市府持續推動「公托倍倍增」政策，孩子送托公托，家長每個月只需要負擔1500元，六都最平價，減輕年輕家庭育兒負擔。沙鹿埔子公托可收托40名0至2歲嬰幼兒，規劃遊戲、活動及休憩區域，提供安全、舒適的成長環境，收托時間為周一至周五上午8時至下午6時。

台中市再添1處公共托育據點，公設民營沙鹿埔子托嬰中心今天舉辦開幕典禮，市長盧秀燕到場。記者游振昇／攝影

台中市再添1處公共托育據點，公設民營沙鹿埔子托嬰中心今天舉辦開幕典禮，市長盧秀燕到場。記者游振昇／攝影

台中市再添1處公共托育據點，公設民營沙鹿埔子托嬰中心今天舉辦開幕典禮，市長盧秀燕到場。記者游振昇／攝影

台中市再添1處公共托育據點，公設民營沙鹿埔子托嬰中心今天舉辦開幕典禮，市長盧秀燕到場。記者游振昇／攝影