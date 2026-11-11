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中市SNOOPY自駕巴士 開放試乘

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
台中自駕巴士九月經半封閉場域實車測試階段，今起在完全開放道路運行測試。圖／台中市政府提供
台中自駕巴士九月經半封閉場域實車測試階段，今起在完全開放道路運行測試。圖／台中市政府提供

台中市盧秀燕昨在市政會議宣布，台中市試辦自駕巴士今起在完全開放道路運行測試，路線全長七點七公里，藉以了解車輛與沿線卅一處交通號誌連動、道路安全應變等情形；SNOOPY校車外型的自駕巴士試行，串聯水湳轉運站、綠美圖等熱門站點，開放試乘。

市府交通局在水湳經貿園區推動全電動自駕巴士計畫，今年八月通過經濟部「無人載具科技創新實驗計畫」審查，並取得試車牌，今年九月起採半封閉場域實車測試。

盧秀燕指出，全世界都在發展無人運輸，台中市積極推動智慧科技應用在交通領域，自駕巴士今起試辦上路，車輛為全電動SNOOPY校車造型自駕巴士，但因國內法令規定，雖是無人駕駛，車上仍配置一名人員，但並非駕駛，而是關注行車狀況，全程採全電動駕駛。

盧秀燕表示，自駕巴士今天將在完全開放道路上測試運營，路線全長七點七公里，沿線有卅一處交通號誌連動及道路安全應變等測試點，藉此累積經驗值，試辦後將提供測試報告給中央，作為未來開放無人自駕巴士修法參考。

市府交通局長葉昭甫表示，台中自駕巴士採SNOOPY校車塗裝，九人座的自駕巴士，單趟車程廿到四十五分鐘，規畫環狀路線載客，設置水湳轉運中心站、中央公園站、綠美圖（中科路）站、黎明經貿路口（會展中心）站，及捷運文華高中站等共六處停靠站點。

沿線已完成設置虛擬智慧站牌，未來民眾只要掃描站牌QR Code，即可預約搭乘、查詢車輛位置及行駛動態，提升接駁服務便利性。

巴士 台中市 盧秀燕

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