口罩國家隊轉型升級 華新醫材集團啟動「綠能×循環雙軸」

愈來愈多企業響應並力行聯合國永續發展目標，MOTEX華新醫材集團率全國之先，完成1.05MW太陽光電建置系統，今宣布有能力支持供應綠電給台積電，也啟用PP口罩回收造粒系統，同時展現能源轉型與資源再生雙軸並進的實質成果。

華新醫材集團在華新MASK創意生活館舉行「綠能×循環雙軸」啟動典禮，華新醫材董事長鄭永柱邀請環境部、立法委員、縣議員、田中鎮等中央官員及地方各級民代，手按在電子光球共同主持啟動典禮。

「省下的每一度電能，都是競爭力的累積；珍惜的每一份資源，都是對下一代的承諾。」鄭永柱說，華新醫材集團2024年12月18日舉行環保永續園區（二廠）動土，規畫與推動全塑可回收口罩、不織布及塑膠材料再利用，以創新醫療產品守護人類健康為職志，現今啟用是長期布局的重要進展，希望透過綠能與循環科技守護地球。

鄭永柱表示，在綠能方面，旗下華城綠能科技整合智慧節電、太陽光電與工商業儲能規畫，田中廠區第一期太陽光電裝置容量達1.05MW，既符合台電小規模電廠也支持供電給台積電，他感謝縣政府支持華新建構4部儲能櫃共960KW，華新MASK創意生活館正式邁入「準綠能觀光工廠」階段，明年將建置第二期約1千kW發電，完成後全廠區將是準綠能工廠。

COVID-19疫情期間華新醫材集團入選「口罩國家隊」，疫後仍精進口罩製造技術和升級為永續發展；鄭永柱指出，把符合回收條件的口罩材料和製程餘料，經由分類、粉碎、高溫熔融及造粒轉化為再生PP粒，階段性研究顯示再生PP粒每公斤碳足跡約0.740公斤二氧化碳當量，相較原生PP參考值1.95公斤，等於相同重量原料替代情境下約降低62%。再生PP粒可製造口罩收納盒或塑膠置物箱等環保再生用品。

華新醫材1974年創立，集團以「節電、創電、儲電」及「材料再生」為策略核心，2025年獲環境部資源循環署支持補助，獲不織布公會、紡研所等單位協助，截至今年10月20日已設口罩8處回收點、10個回收箱，使台灣可望成為全球口罩回收的典範；此外華新醫材集團完成面積1萬多平方公尺的第二廠區研發及辦公室建設，結合華新MASK創意生活館推廣綠能示範與產業交流，持續推動PP回收再生應用。

MOTEX華新醫材集團回收口罩材料與製程餘料，經分類、粉碎、高溫熔融和造粒轉化為再生pp粒。記者簡慧珍／攝影