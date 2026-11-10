台中外埔消防分隊遷建工程今天動土 預計2028年底啟用

為解決台中市外埔區現有消防廳舍狹小及應對日益複雜的工廠救災風險，台中市政府斥資近1億元推動之消防局外埔分隊遷建工程，今天由副市長鄭照新主持動土祈福典禮，祈求工程順利平安。鄭照新表示，此工程兌現了市府守護市民安全的承諾。全新現代化廳舍預計於2028年底啟用，期盼完工後能全面升級北台中的救災與救護能量，建構更完善的城市安全防護網。

鄭照新表示，他代表盧秀燕市長出席外埔分隊遷建工程是地方大喜事。因應當地人口成長與跨區救災需求，市府在各界協助下順利取得優質新址，新廳舍設計用心，特別規劃女性同仁的獨立空間，大幅提升基層工作品質。他說此次順利動工更貫徹了盧市長「開不了工的要開工」理念，保障消防人員的權益，也具體展現市府守護市民安全的堅定承諾。

中市府消防局長孫福佑表示，外埔分隊遷建工程不僅是送給外埔區一棟嶄新的現代化廳舍，更是攸關北台中長期發展的戰略佈局。工程完工後，外埔分隊將能發揮其位於海線與大甲、大安、后里交界處的樞紐優勢，在突發重大災情時進行高效率的橫向跨區支援，為外埔區及周邊鄉親建構最堅實、最放心的生命財產安全保障。

消防局指出，為落實「挺消防、護市民，台中安全防護網再升級」目標，市府將持續投入資源，全面優化消防設施、補足人力裝備，讓打火弟兄姊妹們能「專心值勤、安心休息」。未來外埔區新廳舍完工後，將大幅提升在地的救災與救護能量，發揮最強消防戰力，全力守護每位市民的生命財產安全。

消防局表示，外埔區近年逐漸轉型為農工兼具之型態，鐵皮工廠林立與潛在的化學火災風險，使現有狹小廳舍面臨嚴峻考驗。為徹底解決困境，市府編列9988萬8千元興建地上二層、總樓地板面積約1520平方公尺的現代化廳舍。工程預計2028年底啟用，未來也將持續充實各項救災軟硬體與人力，確保能快速且安全地應對各類複合式災害，守護市民生命財產安全。