台中大梨山僅一加油站 多人在家囤汽柴油 地方盼簡易站

台中大梨山地區面積大但只有一座加油站，居民與農友需到梨山加油，有些地區往返車程超過一小時。平等里里長候選人林垣妗與和平區區民代表候選人羅方妏為地方爭取，希望相關單位評估在環山設簡易加油站，改善居民生活及農業用油不便問題。

二名候選人說，平等里涵蓋環山、苗圃、志良、武陵及勝光等地，是重要的高山農業生產地區。居民日常交通及農產品運輸，抽水機、搬運車等農用機械都需要用油；武陵農場遊客多，沿途也有加油、休息與如廁需求。

但加油距離部分地區遠，有些居民一次會帶多個油桶到梨山購油，載回家中備用。也有些商店曾協助提供以寶特瓶分裝的汽油供居民購買應急，當地供油不便，居民也擔心燃油分裝、搬運及儲存的安全。

林垣妗與羅方妏都表示，居民為加油長途往返，耗費時間與燃油，若能在環山評估設簡易加油站，便利居民與農友，也可提供遊客休憩機會，帶動地方農產品銷售。

兩人建議，相關單位可評估環山派出所下方、地方所指的公用土地，先釐清土地權屬及使用條件，再邀集相關機關與供油業者，就用油需求、交通動線、安全及營運可行性進行評估。