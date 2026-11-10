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彰化芳苑仁愛社區沒活動中心 居民熱心借場地、志工拚出金牌

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化芳苑鄉仁愛社區與與秀水鄉馬興社區在彰化縣金牌農村選拔中脫穎而出，雙雙拿下金牌，將代表彰化縣進軍全國賽。記者林敬家／攝影
彰化芳苑鄉仁愛社區與與秀水鄉馬興社區在彰化縣金牌農村選拔中脫穎而出，雙雙拿下金牌，將代表彰化縣進軍全國賽。記者林敬家／攝影

彰化芳苑鄉仁愛社區長期沒有專屬活動中心，靠著居民熱心提供場地、志工無私投入，多年來持續推動長者照顧、文化傳承及環境保育，社區在彰化縣金牌農村選拔中脫穎而出，與秀水鄉馬興社區雙雙拿下金牌，將代表彰化縣進軍全國賽。

仁愛社區發展協會理事長陳煥明表示，社區雖然沒有自己的活動中心，但居民熱心提供場地，讓各項活動得以順利進行，加上志工夥伴積極投入，社區服務才能持續推動。

目前除了關懷在地長輩、推動失智症衛教宣導，也積極傳承地方陣頭文化，每年舉辦大型淨灘活動，並成立社區劇團，投入食農教育及在地輕旅行，希望透過不同活動讓更多人認識芳苑。

馬興社區發展協會理事長陳明灶則說，馬興是農業村落，從他上任以來便持續深耕在地，無論農業推廣或社區營造，都希望善用地方資源，包含社區內的國定古蹟益源大厝。近年也持續投入兒少及長者關懷，透過社區交流凝聚居民力量，獲得各界支持。

彰化縣已輔導打造80個農村再生社區，縣府農業處指出，馬興社區以益源大厝為起點，結合石笱大排、洋仔厝溪兩大流域的友善生態與水文化，並建立全齡照顧及兒少陪伴機制，從獨居長者到身心障礙家庭，都納入社區關懷網絡。

仁愛社區則以番仔挖生活圈為核心，結合花生、黑芝麻及海牛採蚵推動食農教育，透過社區劇團傳承地方故事，也投入保安林巡護及生態監測，展現海陸共好的永續願景。

彰化縣第四屆金牌農村初賽決選結果正式出爐，芳苑鄉仁愛社區與與秀水鄉馬興社區從全縣485個農村社區中脫穎而出。記者林敬家／攝影
彰化縣第四屆金牌農村初賽決選結果正式出爐，芳苑鄉仁愛社區與與秀水鄉馬興社區從全縣485個農村社區中脫穎而出。記者林敬家／攝影

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