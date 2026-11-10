彰化芳苑仁愛社區沒活動中心 居民熱心借場地、志工拚出金牌

彰化芳苑鄉仁愛社區長期沒有專屬活動中心，靠著居民熱心提供場地、志工無私投入，多年來持續推動長者照顧、文化傳承及環境保育，社區在彰化縣金牌農村選拔中脫穎而出，與秀水鄉馬興社區雙雙拿下金牌，將代表彰化縣進軍全國賽。

仁愛社區發展協會理事長陳煥明表示，社區雖然沒有自己的活動中心，但居民熱心提供場地，讓各項活動得以順利進行，加上志工夥伴積極投入，社區服務才能持續推動。

目前除了關懷在地長輩、推動失智症衛教宣導，也積極傳承地方陣頭文化，每年舉辦大型淨灘活動，並成立社區劇團，投入食農教育及在地輕旅行，希望透過不同活動讓更多人認識芳苑。

馬興社區發展協會理事長陳明灶則說，馬興是農業村落，從他上任以來便持續深耕在地，無論農業推廣或社區營造，都希望善用地方資源，包含社區內的國定古蹟益源大厝。近年也持續投入兒少及長者關懷，透過社區交流凝聚居民力量，獲得各界支持。

彰化縣已輔導打造80個農村再生社區，縣府農業處指出，馬興社區以益源大厝為起點，結合石笱大排、洋仔厝溪兩大流域的友善生態與水文化，並建立全齡照顧及兒少陪伴機制，從獨居長者到身心障礙家庭，都納入社區關懷網絡。

仁愛社區則以番仔挖生活圈為核心，結合花生、黑芝麻及海牛採蚵推動食農教育，透過社區劇團傳承地方故事，也投入保安林巡護及生態監測，展現海陸共好的永續願景。