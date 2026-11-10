彰化鄉代候選人拚連任突驟逝 縣選委會：選票保留號次但圈選無效

距離年底選舉投票日剩下18天，彰化選戰傳出參選人辭世消息。溪州鄉第一選區鄉民代表候選人鄭進議原本爭取連任，日前傳出過世，享年59歲。因鄭進議已完成候選人號次抽籤，抽中5號，彰化縣選舉委員會表示，選票將保留其號次，並加註無效票提醒；已繳交的3萬元保證金則將全額退還。

溪州鄉第一選區鄉民代表應選3席，本屆共有6人參選，包括尋求連任的吳鏡楨、鄭進議及詹進順，以及90歲的候選人黃藍田、林素杏和現任社區理事長郭婉雯，原本形成6搶3局面。鄭進議長期服務地方，原本投入連任選戰，如今突然辭世，也讓地方人士感到不捨。

彰化縣選委會指出，目前選票尚未印製完成，將保留鄭進議的5號號次，並由公所刻製印章，加蓋「圈選於本欄位為無效票」字樣，提醒選民勿圈選；至於已印製完成的選舉公報，則由公所另刻印章，加註「該候選人死亡，不予刊登選舉公報、不予刊印選舉票」等相關文字，提醒選民留意。

此外，員林市溝皂里長選舉也發生類似憾事，無黨籍里長參選人朱瑞期今年10月20日在家中過世，享年65歲。選委會表示，朱瑞期當時尚未進行號次抽籤，因此相關資料不會出現在選舉公報及選票上。

選委會表示，依規定，參選人若於投票日前死亡，經核對身分後，原繳交的3萬元保證金將全額退還，由法定繼承人依法受領。