快訊

扛不住了！foodpanda宣布調漲平台費 分兩階段實施每單最高多6元

台積電10月營收飆5,869億元、年增近六成 全年營收挑戰5.6兆元

14歲少女犯了什麼罪？來自維吾爾的她消失在故鄉

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化鄉代候選人拚連任突驟逝 縣選委會：選票保留號次但圈選無效

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化溪州鄉鄉民代表候選人鄭進議原本爭取連任，日前傳出過世，享年59歲。因鄭進議已完成候選人號次抽籤，彰化縣選舉委員會表示，選票將保留其號次，並加註無效票提醒。聯合報系資料照
彰化溪州鄉鄉民代表候選人鄭進議原本爭取連任，日前傳出過世，享年59歲。因鄭進議已完成候選人號次抽籤，彰化縣選舉委員會表示，選票將保留其號次，並加註無效票提醒。聯合報系資料照

距離年底選舉投票日剩下18天，彰化選戰傳出參選人辭世消息。溪州鄉第一選區鄉民代表候選人鄭進議原本爭取連任，日前傳出過世，享年59歲。因鄭進議已完成候選人號次抽籤，抽中5號，彰化縣選舉委員會表示，選票將保留其號次，並加註無效票提醒；已繳交的3萬元保證金則將全額退還。

溪州鄉第一選區鄉民代表應選3席，本屆共有6人參選，包括尋求連任的吳鏡楨、鄭進議及詹進順，以及90歲的候選人黃藍田、林素杏和現任社區理事長郭婉雯，原本形成6搶3局面。鄭進議長期服務地方，原本投入連任選戰，如今突然辭世，也讓地方人士感到不捨。

彰化縣選委會指出，目前選票尚未印製完成，將保留鄭進議的5號號次，並由公所刻製印章，加蓋「圈選於本欄位為無效票」字樣，提醒選民勿圈選；至於已印製完成的選舉公報，則由公所另刻印章，加註「該候選人死亡，不予刊登選舉公報、不予刊印選舉票」等相關文字，提醒選民留意。

此外，員林市溝皂里長選舉也發生類似憾事，無黨籍里長參選人朱瑞期今年10月20日在家中過世，享年65歲。選委會表示，朱瑞期當時尚未進行號次抽籤，因此相關資料不會出現在選舉公報及選票上。

選委會表示，依規定，參選人若於投票日前死亡，經核對身分後，原繳交的3萬元保證金將全額退還，由法定繼承人依法受領。

選委會 2026九合一選舉 彰化縣選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

桃園市長選戰倒數18天！張善政、黃世杰同屬馬 命理師揭運勢玄機

民調翻轉 不等於選情翻盤

彰化鄉長參選人涉茶葉行賄 遭檢方起訴

無懼立場質疑 秦慧珠街口拜票 民眾暖心打氣

相關新聞

美翻了！杉林溪楓葉染紅山頭 除了追楓還有2大驚喜

時序漸入秋末，迎來11月楓紅時節。南投杉林溪森林生態渡假園區內紫葉槭、青楓等因日夜溫差大，已轉為鮮紅色，搶先全台進入最佳賞楓期。園方表示，除了楓紅，銀杏也逐漸轉黃，入夜有鋸角雪螢出沒，11月底前提供免費賞螢導覽。

豐原監理站網路標售汽機車號牌 8888和9999都有競標

豐原監理站昨天上午11時起至明天上午11時止，辦理號牌網路公開競標，自用轎車CFQ-5001到9999計3644副、電動轎車號牌EBS-0801到1500計486副，普通重機PMG-0001到5000計2916面，有意參加競標的民眾，可備妥自然人憑證IC卡及晶片讀卡機，加入「監理服務網』會員後，即可線上參與競標。

彰化鄉代候選人拚連任突驟逝 縣選委會：選票保留號次但圈選無效

距離年底選舉投票日剩下18天，彰化選戰傳出參選人辭世消息。溪州鄉第一選區鄉民代表候選人鄭進議原本爭取連任，日前傳出過世，享年59歲。因鄭進議已完成候選人號次抽籤，抽中5號，彰化縣選舉委員會表示，選票將保留其號次，並加註無效票提醒；已繳交的3萬元保證金則將全額退還。

盧秀燕陳學聖聯手知名餅店 實現胡志強15年前贈餅諾言

「第15屆台灣中南區亞特盃心智障礙運動會」前天在台中市明道中學運動場登場，台中市工商發展投資策進會總幹事、同時也是協會榮譽理事長的陳學聖憶起15年前前市長胡志強「無論來多少選手參賽，每年每人都送一份太陽餅」的承諾，在報告市長盧秀燕後，今年特別攜手知名太陽餅店「陳允寶泉」今年重新實現這個溫暖約定。

彰化長青卡使用熱度升 發卡率逾8成農會買氣旺到銷量翻倍

彰化縣長青幸福卡10月起開放農漁會消費折抵，每人每月最高可折抵200點，大幅帶動農會銷售買氣，彰化市農會銷售量更直接翻倍，不少原本沒有辦卡的長者，也為了到農會購物特地申辦。農會業者觀察，小包裝米、牛奶、雞蛋等商品相當搶手，甚至有熟客趁進貨日一早就到場選購。

大雅烏橋、農路橋下月動工 楊瓊瓔、吳呈賢、吳建德爭取改建

台中市筏子溪 下游側已完成整治，烏橋及農路橋兩座老舊橋梁也將啟動改建，立委楊瓊瓔及市議員吳呈賢、吳建德今天辦「大雅區烏橋及農路橋改建工程」施工前地方說明會，總經費2.6億元的改建工程預計下月動工，採單跨桁架橋設計，將橋面拓寬為雙車道，並增設雙側人行道，預計2028年8月完工，改善長年會車困難及防洪安全問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。