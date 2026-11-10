盧秀燕陳學聖聯手知名餅店 實現胡志強15年前贈餅諾言

「第15屆台灣中南區亞特盃心智障礙運動會」前天在台中市明道中學運動場登場，台中市工商發展投資策進會總幹事、同時也是協會榮譽理事長的陳學聖憶起15年前前市長胡志強「無論來多少選手參賽，每年每人都送一份太陽餅」的承諾，在報告市長盧秀燕後，今年特別攜手知名太陽餅店「陳允寶泉」今年重新實現這個溫暖約定。

陳學聖說，賽事涵蓋心智障礙、唐氏症、自閉症、腦性麻痺及多重障礙等多元障別，並依選手能力與年齡細分為幼童至老年共8個組別，有新竹以南37支隊伍、1145名選手與親師、志工參與。

他說，15年前亞特盃初次跨出台北前往台中，時任市長胡志強曾承諾「無論來多少選手參賽，每年每人都送一份太陽餅」，以鼓勵參與活動的心智障礙孩子，惜胡市長卸任後此活動一度停擺。盧秀燕市長得知後十分重視，隨即發揮愛心響應，聯手台中在地百年糕餅名店「陳允寶泉」捐贈450份太陽餅伴手禮，讓孩子們切身感受到來自市府與社會的暖心關注。

陳學聖說，賽事動員了193位特教教師與教練、155位家屬及406位熱情志工全心投入，並獲得運動部、衛福部社家署補助指導，以及明道中學連續15年提供優質場地與師生人力支援，展現廣大社會力量的支持。

他說，許多與會家長感謝說，孩子在一般學校少有發揮與競逐的機會，但透過亞特盃賽事，孩子們獲得了展現活力與笑容的舞台。看到孩子在跑道上奮力衝刺、在球場上專注投籃的畫面，展現出「運動是極具震撼力與溫度的教育現場」。

陳學聖說，雖僅是一份小小的太陽餅伴手禮，但承載的是對身心障礙孩子滿滿的祝福與肯定。工策會的參與是拋磚引玉，期望能號召更多台中產業界的老闆與企業家一同投入身心障礙公益活動，將這份善的能量不斷循環傳遞，打造台中成為更友善、包容與溫暖的宜居城市。

「第15屆台灣中南區亞特盃心智障礙運動會」前天在台中市明道中學運動場登場。圖／台中市政府提供

「第15屆台灣中南區亞特盃心智障礙運動會」前天在台中市明道中學運動場登場，陳允寶泉董事長翁羿琦大方贈餅。圖／台中市政府提供