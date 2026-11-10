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鹿港國中達材樓、英士樓使用超過60年 拆除重建
彰化縣政府今天在鹿港國中辦達材樓及英士樓拆除重建工程動土典禮，彰化縣長王惠美說，達材樓與英士樓使用超過60年，出現漏水及鋼筋裸露，規劃新建地上4層、23間教室新校舍。
王惠美表示，為保障師生安全與教學需求，挹注縣款新台幣2億2700多萬元新建校舍，預計民國118年完工。新建築設計融入鹿港鎮閩南傳統建築特色，以磚紅色調、抿石子及磚砌圓窗呼應古城風貌，讓新校舍與地方歷史文化相互輝映，孩子學習時感受家鄉歷史文化，在校傳承在地文化。
鹿港國民中學校長葉方琦說，達材樓與英士樓陪鹿港國中走過一甲子，陪伴一代又一代鹿中人學習成長、追尋夢想，見證無數老師辛勤付出與校友青春歲月，相信拆除老舊校舍後，將築起孩子夢想。
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