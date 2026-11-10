鹿港國中達材樓、英士樓使用超過60年 拆除重建

彰化縣長青幸福卡10月起開放農漁會消費折抵，每人每月最高可折抵200點，大幅帶動農會銷售買氣，彰化市農會銷售量更直接翻倍，不少原本沒有辦卡的長者，也為了到農會購物特地申辦。農會業者觀察，小包裝米、牛奶、雞蛋等商品相當搶手，甚至有熟客趁進貨日一早就到場選購。

2026-11-10 12:40