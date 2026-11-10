快訊

吃Buffet上廁所不用驗證！他好奇「換人接力吃」會被抓？前員工揭內幕

國安基金近3次護盤買哪些？網驚見「這6檔」從沒缺席

《紫禁之巔》經典街舞戲沒申請路權 Gino爆拍攝內幕：遭公車撞右手骨裂

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化長青卡使用熱度升 發卡率逾8成農會買氣旺到銷量翻倍

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣65歲以上老年人口有25萬2534人，占全縣人口21.04%。縣府統計，截至10月底共發出21萬3480張長青幸福卡。圖／縣府社會處提供
彰化縣65歲以上老年人口有25萬2534人，占全縣人口21.04%。縣府統計，截至10月底共發出21萬3480張長青幸福卡。圖／縣府社會處提供

彰化縣長青幸福卡10月起開放農漁會消費折抵，每人每月最高可折抵200點，大幅帶動農會銷售買氣，彰化市農會銷售量更直接翻倍，不少原本沒有辦卡的長者，也為了到農會購物特地申辦。農會業者觀察，小包裝米、牛奶、雞蛋等商品相當搶手，甚至有熟客趁進貨日一早就到場選購。

彰化縣65歲以上老年人口有25萬2534人，占全縣人口21.04%。縣府統計，截至10月底共發出21萬3480張長青幸福卡，自10月1日起可到農漁會消費折抵，目前全縣共有27家農漁會、47個銷售據點。隨著長青卡開放消費，帶動農會買氣，但民眾也反映因買得人多，部分農會商品選擇有限，「晚來沒得挑」。且每樣商品限用一張卡，替家人代購還須申請核可，使用上仍有一些限制。

彰化市農會總幹事白閔傑指出，農會銷售部位於人口密集區，加上停車方便，開放長青卡折抵後，這一個多月來銷售量翻倍，也增加現場人力協助結帳。

白閔傑表示，目前最受歡迎的商品是小包裝米，2公斤售價200元，剛好符合每月折抵額度，其次是牛奶、雞蛋等商品，因為原本就有在地民眾專程前來購買，每逢進貨日，熟客一大早就到場選購，相當搶手。

長青卡帶動農會買氣，各農會也積極拓展服務。田尾鄉農會推出移動式商店，每月安排一天深入各村里社區，讓不方便前往農會的長者就近採購，並配合長青卡每月200元的消費額度，規畫約230至240元的商品組合，方便長者搭配點數消費。

長青卡消費熱度也成為縣長選戰政見焦點。國民黨彰化縣長候選人魏平政提出，將目前特約農漁會購物折抵額度從每月200元提高至500元，並納入特約社區藥局，可購買保健食品及常備藥品，也規畫與觀光工廠、休閒農場合作，讓持卡長者帶孩子同遊，享有免門票或折扣。

民進黨彰化縣長候選人陳素月提出小黃公車與長青卡結合，貼近基層長輩的實際需求。無黨籍候選人邱建富也提出，將農漁會消費折抵額度提高至每月500元，並擴大使用範圍，納入全聯等超市通路。

彰化 買氣 農會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

穀乾癟、空包彈增加...雲林二期稻作減產 西螺農會提高收購價救農民

Coupang酷澎1111狂購祭7折起再抽11萬元酷澎幣　引進獨家貓咪禮盒「火箭速配」寵愛毛孩

雲林西螺農會優於市價收購濕穀 增農民收入

雲林政見會 張嘉郡拋產業轉型 劉建國指發展停滯

相關新聞

美翻了！杉林溪楓葉染紅山頭 除了追楓還有2大驚喜

時序漸入秋末，迎來11月楓紅時節。南投杉林溪森林生態渡假園區內紫葉槭、青楓等因日夜溫差大，已轉為鮮紅色，搶先全台進入最佳賞楓期。園方表示，除了楓紅，銀杏也逐漸轉黃，入夜有鋸角雪螢出沒，11月底前提供免費賞螢導覽。

豐原監理站網路標售汽機車號牌 8888和9999都有競標

豐原監理站昨天上午11時起至明天上午11時止，辦理號牌網路公開競標，自用轎車CFQ-5001到9999計3644副、電動轎車號牌EBS-0801到1500計486副，普通重機PMG-0001到5000計2916面，有意參加競標的民眾，可備妥自然人憑證IC卡及晶片讀卡機，加入「監理服務網』會員後，即可線上參與競標。

彰化長青卡使用熱度升 發卡率逾8成農會買氣旺到銷量翻倍

彰化縣長青幸福卡10月起開放農漁會消費折抵，每人每月最高可折抵200點，大幅帶動農會銷售買氣，彰化市農會銷售量更直接翻倍，不少原本沒有辦卡的長者，也為了到農會購物特地申辦。農會業者觀察，小包裝米、牛奶、雞蛋等商品相當搶手，甚至有熟客趁進貨日一早就到場選購。

大雅烏橋、農路橋下月動工 楊瓊瓔、吳呈賢、吳建德爭取改建

台中市筏子溪 下游側已完成整治，烏橋及農路橋兩座老舊橋梁也將啟動改建，立委楊瓊瓔及市議員吳呈賢、吳建德今天辦「大雅區烏橋及農路橋改建工程」施工前地方說明會，總經費2.6億元的改建工程預計下月動工，採單跨桁架橋設計，將橋面拓寬為雙車道，並增設雙側人行道，預計2028年8月完工，改善長年會車困難及防洪安全問題。

台中SNOOPY自駕巴士明天首航 串聯水湳、綠美圖開放民眾試乘

台中市交通局於水湳經貿園區推動全電動自駕巴士計畫，今年8月通過經濟部「無人載具科技創新實驗計畫」審查，並取得試車牌，9月經半封閉場域實車測試階段，台中市長盧秀燕今日在市政會議宣布，台中市試辦自駕巴士明天正式首航，「完全開放道路」運行測試，全長7.7公里路線，了解車輛與沿線31處交通號誌連動，及道路安全應變等測試情形。

張壯熙同地祭拜陳志聲、楊純凱 20年前3人同框照嘆人生無常

前台中縣文化局長陳志聲和台中市消防局主任秘書楊純凱最近相繼病逝，前台中縣副縣長張壯熙昨天回台中同地祭拜二人後，臉書PO出20年前3人同框照片，20年後3人同場已生死兩隔，他嘆人生無常；很多人看到舊照片訝異太巧合，有朋友在臉書留言說，張壯熙是念情的好長官。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。