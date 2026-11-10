彰化長青卡使用熱度升 發卡率逾8成農會買氣旺到銷量翻倍

彰化縣長青幸福卡10月起開放農漁會消費折抵，每人每月最高可折抵200點，大幅帶動農會銷售買氣，彰化市農會銷售量更直接翻倍，不少原本沒有辦卡的長者，也為了到農會購物特地申辦。農會業者觀察，小包裝米、牛奶、雞蛋等商品相當搶手，甚至有熟客趁進貨日一早就到場選購。

彰化縣65歲以上老年人口有25萬2534人，占全縣人口21.04%。縣府統計，截至10月底共發出21萬3480張長青幸福卡，自10月1日起可到農漁會消費折抵，目前全縣共有27家農漁會、47個銷售據點。隨著長青卡開放消費，帶動農會買氣，但民眾也反映因買得人多，部分農會商品選擇有限，「晚來沒得挑」。且每樣商品限用一張卡，替家人代購還須申請核可，使用上仍有一些限制。

彰化市農會總幹事白閔傑指出，農會銷售部位於人口密集區，加上停車方便，開放長青卡折抵後，這一個多月來銷售量翻倍，也增加現場人力協助結帳。

白閔傑表示，目前最受歡迎的商品是小包裝米，2公斤售價200元，剛好符合每月折抵額度，其次是牛奶、雞蛋等商品，因為原本就有在地民眾專程前來購買，每逢進貨日，熟客一大早就到場選購，相當搶手。

長青卡帶動農會買氣，各農會也積極拓展服務。田尾鄉農會推出移動式商店，每月安排一天深入各村里社區，讓不方便前往農會的長者就近採購，並配合長青卡每月200元的消費額度，規畫約230至240元的商品組合，方便長者搭配點數消費。

長青卡消費熱度也成為縣長選戰政見焦點。國民黨彰化縣長候選人魏平政提出，將目前特約農漁會購物折抵額度從每月200元提高至500元，並納入特約社區藥局，可購買保健食品及常備藥品，也規畫與觀光工廠、休閒農場合作，讓持卡長者帶孩子同遊，享有免門票或折扣。

民進黨彰化縣長候選人陳素月提出小黃公車與長青卡結合，貼近基層長輩的實際需求。無黨籍候選人邱建富也提出，將農漁會消費折抵額度提高至每月500元，並擴大使用範圍，納入全聯等超市通路。