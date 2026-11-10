大雅烏橋、農路橋下月動工 楊瓊瓔、吳呈賢、吳建德爭取改建

台中市筏子溪 下游側已完成整治，烏橋及農路橋兩座老舊橋梁也將啟動改建，立委楊瓊瓔及市議員吳呈賢、吳建德今天辦「大雅區烏橋及農路橋改建工程」施工前地方說明會，總經費2.6億元的改建工程預計下月動工，採單跨桁架橋設計，將橋面拓寬為雙車道，並增設雙側人行道，預計2028年8月完工，改善長年會車困難及防洪安全問題。

今天上午邀台中市府新工處處長陳聰仁、水利署第三河川分署分署長張稚煇、大雅區公所主秘邱文宏、橫山里里長長張聖河及地方居民參加「大雅區烏橋及農路橋改建工程」施工前地方說明會。

市府新工處處長陳聰仁簡報說明，筏子溪整治計畫下游河段已陸續完成，烏橋、農路橋及其銜接護岸尚未整治，兩座橋梁原有橋長及梁底高程均不符合河川治理計畫規範，影響河道通洪及防洪安全。配合改建工程，烏橋將興建64.25公尺長橋梁，農路橋為64公尺，兩座橋梁均採單跨桁架橋設計，不在河道中設置橋墩，以維護河道通洪能力及河防安全。

陳聰仁指出，大雅橫山里烏橋、農路橋原橋寬目前僅有5.4公尺及4.3公尺，新橋規劃車行橋面寬8公尺，另於兩側各設置2.5公尺人行道，改善橋面狹窄、汽機車交會困難的問題。工程總經費2億6648萬元，其中中央補助1億5216萬元，地方配合款1億1432萬元，預計下月開工、2028年8月完工。

施工期間的交通維持計畫，陳聰仁表示，烏橋將封閉橋梁，汽機車須配合改道，行人及自行車則可利用管線橋通行；農路橋則採繞道，將設置改道告示牌，引導用路人提前改道，施工期間也將視工區配置及安全條件管制水防道路，避免民眾誤闖施工區域。

張稚煇說，大雅的筏子溪河段在立委楊瓊瓔力爭水利署3.8億元進行河堤護岸改善114年完成，現有農路橋、烏橋等2座跨河橋梁，為治理計畫屬橋長不足、梁底高不足之市府轄管待改建橋梁，由台中市政府建設局提出申請，感謝楊瓊瓔立委積極協調及支持水利署的預算，核定工程總經費2億6648萬元，其中水利署補助1億5216萬元，地方配合款1億1432萬元。

市議員吳呈賢表示，烏橋及農路橋長期存在橋面狹窄、車輛會車不易等問題，尤其農路橋通行空間有限，遇到大型車輛更容易造成交通瓶頸。這次改建不只是拓寬橋面，更同步增設人行空間，讓行人不必與車輛爭道，他也要求施工單位做好交通維持及安全措施，降低工程對地方居民生活的影響。

楊瓊瓔表示，筏子溪整治工程已逐步完成，烏橋及農路橋一直是地方防洪與交通安全的最後關鍵。她持續向中央爭取經費，促成兩座橋梁改建，採單跨桁架設計，不在河道中設置橋墩，兼顧橋梁結構安全與河道通洪需求，也解決會車難題。