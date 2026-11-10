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台中SNOOPY自駕巴士明天首航 串聯水湳、綠美圖開放民眾試乘

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中自駕巴士9月經半封閉場域實車測試階段，明天將首航上路。圖／台中市政府提供
台中自駕巴士9月經半封閉場域實車測試階段，明天將首航上路。圖／台中市政府提供

台中市交通局於水湳經貿園區推動全電動自駕巴士計畫，今年8月通過經濟部「無人載具科技創新實驗計畫」審查，並取得試車牌，9月經半封閉場域實車測試階段，台中市長盧秀燕今日在市政會議宣布，台中市試辦自駕巴士明天正式首航，「完全開放道路」運行測試，全長7.7公里路線，了解車輛與沿線31處交通號誌連動，及道路安全應變等測試情形。

盧秀燕指出，AI產業是台灣必走之路，尤其在交通方面，全世界都在發展無人運輸。台中市積極擴大智慧科技在交通領域的應用，自駕巴士明天將試辦上路，該車為全電動SNOOPY校車造型自駕巴士，不過因為國內法令，雖然是無人駕駛，車上仍會配置一名人員，但並非駕駛，而是關注行車狀況，全程採全電動駕駛。

盧秀燕表示，自駕巴士明天將於「完全開放道路」運行測試，全長7.7公里的路線，沿線有31處交通號誌連動及道路安全應變等測試情形，藉此累積實際運行經驗，試辦後也會將結果提供給中央，作為未來開放無人自駕巴士修法的參考。

交通局長葉昭甫表示，台中自駕巴士採用SNOOPY校車塗裝，九人座的自駕巴士，單趟車程35至40分鐘，規劃環狀路線載客，設置水湳轉運中心站、中央公園站、綠美圖（中科路）站、黎明經貿路口（會展中心）站，及捷運文華高中站等共6處停靠站點；沿線已完成虛擬智慧站牌設置，未來民眾只要掃描站牌QR Code，即可預約搭乘、查詢車輛位置及行駛動態，提升接駁服務便利性。

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