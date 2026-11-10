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張壯熙同地祭拜陳志聲、楊純凱 20年前3人同框照嘆人生無常

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
前台中縣副縣長張壯熙（右）昨天臉書PO出20年前同船照片，他後方右側是前台中縣文化局長陳志聲，和左側的台中市消防局主秘楊純凱。圖／取自張壯熙臉書
前台中縣副縣長張壯熙（右）昨天臉書PO出20年前同船照片，他後方右側是前台中縣文化局長陳志聲，和左側的台中市消防局主秘楊純凱。圖／取自張壯熙臉書

前台中縣文化局長陳志聲和台中市消防局主任秘書楊純凱最近相繼病逝，前台中縣副縣長張壯熙昨天回台中同地祭拜二人後，臉書PO出20年前3人同框照片，20年後3人同場已生死兩隔，他嘆人生無常；很多人看到舊照片訝異太巧合，有朋友在臉書留言說，張壯熙是念情的好長官。

張壯熙臉書寫「昨天回台中準備今晨為老同事送行，半路被通知另一位老同事動脈血管剝離，走了。」他說昨天站在東海殯儀館不大的禮廳外看人來人往，所謂的冠蓋雲集。還肯認的老朋友就握手招呼、互相問候加油，長大了不認得的也就無所謂啦。他跟在老縣長身後鞠完躬，逕自轉往另一處站滿消防官長與弟兄的靈堂致意。

他和在場朋友們分享20年前眾人應彰化縣政府邀請去鹿港吉安水道划龍舟的故事，當年在他身後左右兩位第一槳手，剛好就是今天特別去看望的兩位老友。眾人隨官長告辭離去時，張壯熙留下單獨跟大嫂和兩位年輕人說，他們的丈夫和爸爸是好人。

張壯熙感嘆，從參加同儕婚禮到參加同儕子女的婚禮或長輩的葬禮，如今多半是參加同儕的告別儀式，人生就是這樣現實殘酷。他寫下「大家多珍重吧」。

許多朋友和網友看到20年前的舊照片都訝異說太巧合，有人感慨人生無常，更多人說張壯熙是有情義的好長官，事隔多年仍趕赴靈堂送老同事最後一程。

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