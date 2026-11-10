美翻了！杉林溪楓葉染紅山頭 除了追楓還有2大驚喜

時序漸入秋末，迎來11月楓紅時節。南投杉林溪森林生態渡假園區內紫葉槭、青楓等因日夜溫差大，已轉為鮮紅色，搶先全台進入最佳賞楓期。園方表示，除了楓紅，銀杏也逐漸轉黃，入夜有鋸角雪螢出沒，11月底前提供免費賞螢導覽。

杉林溪指出，園區內栽種青楓約3000棵、紫葉槭約1000棵、楓香800棵等通常每年11月中旬前後開始變色轉紅，但近期山區日夜溫差極大，楓葉迅速轉為艷麗的鮮紅色，楓紅已達6成，率全台之先引爆紅色浪漫，吸引不少遊客上山賞楓。

目前楓紅集中在花卉中心，花卉中心設有涼亭及休息區域，賞楓區「日月池」更以日月山水為概念造景，融合鳥居、錦鯉、水池、楓紅，在一片翠綠中，打造出美麗楓紅倒影，點綴出不一樣的楓林景致。

杉林溪也表示，園區內還種植了大小銀杏約130棵，最大的樹齡高達百年，為此全新創設人工造景「銀杏湖」，於銀杏林下栽植草皮，鋪設砂石小路。近日該區域銀杏也逐漸轉為鮮黃色，和湖景相映成趣，十分迷人。

此外，11月秋季也是鋸角雪螢大量出沒之時，鋸角雪螢不閃爍呈現持續發光，入夜後在園內森林邊緣就能發現點點黃綠色螢光，最佳賞螢時間為晚上6時20分至7時，因此於11月底前每晚舉辦免費賞螢導覽活動，不用報名，可自由參加。

杉林溪園區內銀杏林下栽植草皮，沿湖畔鋪設砂石小路，沿途可欣賞銀杏轉黃景致。圖／杉林溪提供

杉林溪園區內紫葉槭、青楓等因日夜溫差大，已轉為鮮紅色，搶先全台進入最佳賞楓期。圖／杉林溪提供

杉林溪園區內銀杏逐漸轉為鮮黃色，和銀杏湖景相映成趣，十分迷人。圖／杉林溪提供

杉林溪園區內紫葉槭、青楓等因日夜溫差大，已轉為鮮紅色，搶先全台進入最佳賞楓期。圖／杉林溪提供

11月秋季有大量鋸角雪螢在杉林溪出沒，森林可見點點黃綠色螢光。圖／杉林溪提供