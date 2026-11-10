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水湳立體通廊 如「飛龍在天」

聯合報／ 記者黃寅／台中報導
台中水湳空中立體通廊昨動工，串聯會展中心與轉運中心，預計二○二八年底完工；此為示意圖。圖／中市新聞局提供
台中水湳空中立體通廊昨動工，串聯會展中心與轉運中心，預計二○二八年底完工；此為示意圖。圖／中市新聞局提供

為串聯台中國際會展中心、水湳轉運中心綠美圖及中央公園，台中市府斥資六億元興建「水湳會展與轉運中心周邊立體通廊」，全長二七五公尺、寬六點四公尺，預計二○二八年底完工。市長盧秀燕昨主持開工典禮時形容，廊道夜間造型宛如「飛龍在天」，又連接轉運中心，期盼大家經過這裡都能「時來運轉」。

盧秀燕表示，水湳轉運中心剛落成，會展中心與綠美圖啟用未滿一年已吸引近五百萬人次。考量各場館相距數百公尺，民眾往返須穿越路口，市府決定將人行動線提升至空中，落實人車分道。她指出，如新加坡、香港及台北信義商圈等，空中廊道已相當普遍，水湳這條廊道也是全國規模較大的空中步行廊道之一，兼顧美觀、安全與現代化。

立法院副院長江啟臣表示，會展中心未來是全台最大會展中心，透過立體通廊串聯，參展民眾可續往其他大型景點；這只是串聯大台中的起點，後續還有許多場館如何進一步連結，大家應共同努力發揮最大綜效。

建設局長陳大田說，立體通廊造型宛如白色彩帶，流線勾勒城市天際線並呼應科湳愛琴橋，夜間則搭配燈光展演與情境投影。全線採輕量化橋墩並設有薄膜頂蓋，沿線規劃三處休憩平台，讓民眾近距離欣賞抹茶湖公園、會展中心與轉運中心北極星意象，並將中央公園綠意延伸至空中，打造兼具休憩賞景的步行空間。

水湳轉運中心 盧秀燕 綠美圖

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