復刻1960年代手繪人像宣傳車！台中市議員候選人打復古牌引發熱議

隨著選戰進入白熱化階段，台中市東南區無黨籍市議員候選人周啓揚選擇走出不一樣的選舉風格，他復刻1960年代手繪宣傳車，打復古牌引發熱議。

最引人矚目的是宣傳車頂正中央掛著的大幅手繪大頭照，在1960年代，選舉宣傳車車頂掛照片正是最具代表性的特色。不過，這台極具復古風的宣傳車一上路，特殊造型立刻吸引不少網友目光，甚至有部分長輩和民眾打趣表示「感覺怪怪的」「有點像靈車」「還以為是被惡搞」

對此周啓揚笑稱「大家真的別誤會」，希望藉由這台宣傳車帶大家重溫過往歲月、認識臺灣民主發展的歷程。這台結合懷舊與話題的手繪宣傳車，不僅成功吸引眼球，也意外在網路上引發討論。

周啓揚表示，日前在立法院民主時刻館看到過往選舉的老照片，留下極為深刻的印象。為了重現臺灣民主選舉的歷程，他特別邀請早期專門繪製戲院電影看板與店家廣告招牌的傳統畫師，復刻1960與1970年代的選舉宣傳車。車身捨棄現代常見的電腦大圖輸出，改採年代感十足的手繪油畫風格與手繪字體。

周啓揚說，他希望拋開緊張嚴肅的氣氛，以「快快樂樂的選舉」為理念，為選戰注入歡樂與趣味。