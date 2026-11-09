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占用騎樓遭限期拆除！一中商圈黃金店面爆整棟違建 台中都發局發聲了

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市都發局今天派員到店家裝潢施工現場會勘。圖／都發局提供
台中市都發局今天派員到店家裝潢施工現場會勘。圖／都發局提供

台中一中商圈太平路32號黃金三角窗店面，近日遭爆是長達30多年的整棟既存違建，且新承租戶仍在趕工裝潢。對此，台中市都發局說明，針對該建物未申請執照擅自興建部分已交由區公所查報；至於檢舉後現場仍持續施工一事，都發局今天下午實地會勘，查獲裝潢增建已「占用並封閉騎樓」，已於現場當場制止，並限期要求拆除改善。

一中商圈太平路32號的違建爭議，台中市都發局表示，該建築物未申請執照擅自建築的整棟違建部分，已先依違章建築處理辦法由北區區公所完成查報。

不過，由於民眾反映檢舉後現場竟仍有施工跡象，都發局9日下午派員至現場會勘，確認店家在裝潢增建過程中發生占用並封閉騎樓的違規行為。都發局強調，已當場制止施工並要求改善，後續將嚴格依台中市違章建築執行原則及相關規定查處，要求業者在限期內拆除改善。

這起爭議起因於附近住戶檢舉該建物占用後方防火巷，嚴重影響通行與防災逃生安全。經都發局與公所會勘後，竟發現該處是完全無執照、已存在30多年的「超級大違建」。

據了解，該處位於太平路與一中街口，過往由眼鏡行以月租約50萬元承租逾20年，近期傳出新店家以68萬元月租搶下。

台中 一中商圈 騎樓

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