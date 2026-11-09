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台76線打通「黃金生命線」彰基總院長陳穆寬：偏鄉急重症來1個救1個

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰基總院長陳穆寬強調，配合台76線全線通車，彰基投入近3億元增設最先進的開刀房，堅守偏鄉急重症救護責任。圖／彰基提供
彰基總院長陳穆寬強調，配合台76線全線通車，彰基投入近3億元增設最先進的開刀房，堅守偏鄉急重症救護責任。圖／彰基提供

隨著東西向台76線西延段全線通車，將成為彰化、雲林、南投急重症後的「黃金生命線」，彰化基督教醫院今天也啟用斥資近3億元增設最先進的4間開刀房，彰基總院長陳穆寬強調，身為彰雲投唯一醫學中心，將肩負起責任，「偏鄉急重症患者來一個救一個」，即使賠錢也要做。

行政院長卓榮泰7日出席台76線延伸工程全線通車典禮時指出，彰基是彰化、雲林、南投地區唯一的醫學中心，雖然地方還有秀傳、員林基督教醫院、二林基督教醫院等醫療院所，但遇到重大傷病或急重症，仍有轉診至醫學中心的需求，台76線通車將發揮重要的交通運輸功能。

彰基今天啟用近3億元增設的4間開刀房，包括總院第二間複合式手術室（Hybrid Operation Room），增設後總院開刀房總數達37間，進一步提升重大急重症手術量能。

陳穆寬表示，台76線通車，等於為彰化西南沿海約15萬鄉親打通一條爭分奪秒的「綠色救命通道」。彰基體系8家分院中，二林、員林基督教醫院都位於台76線沿線，未來病患若發生心肌梗塞、中風、主動脈剝離、重大外傷或高危險妊娠等情況，需要轉送醫學中心接受ECMO、顱內取栓、心導管及高難度手術，交通時間往往攸關搶救成效。

彰基指出，台76線西延段8日通車後，二林基督教醫院到彰基總院，車程可由原本近1小時縮短至約28分鐘；員林基督教醫院到總院，則由近30分鐘縮短至約18分鐘。快速道路也可減少紅綠燈及車流干擾，較平穩的行車環境有利救護車途中進行急救處置及維持精密醫療儀器運作。

此外，彰基長期建置彰雲投「智慧綠色轉診平台」，分院在救護車出發前，即可將病患生命徵象、心電圖及影像資料即時傳送總院，讓急診與專科團隊提前啟動心導管室、中風取栓手術室或外傷搶救手術室，縮短院前準備時間。

陳穆寬強調，台76線通車不只是交通建設，更是偏鄉急重症醫療的重要支援。彰基投入近3億元增設開刀房，雖然營運勢必面臨虧損，但醫學中心不能只考量獲利，更要承擔區域醫療責任，讓偏鄉急重症患者都能及時獲得高階醫療救治。

隨著東西向台76線全線通車，彰基總院全新啟用第二間複合式手術室配備頂級醫療設備，為急重症與重大外傷患者爭取黃金搶救時間。圖／彰基提供
隨著東西向台76線全線通車，彰基總院全新啟用第二間複合式手術室配備頂級醫療設備，為急重症與重大外傷患者爭取黃金搶救時間。圖／彰基提供

偏鄉 重症 生命線

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