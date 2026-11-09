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串聯水湳會展中心與轉運中心 中市府打造空中廊道

中央社／ 台中9日電

台中市政府今天舉行「台中市水湳會展與轉運中心周邊立體通廊」開工典禮，斥資約新台幣6億元打造全長275公尺空中廊道，串聯台中國際會展中心、水湳轉運中心與綠美圖等場域。

台中市長盧秀燕出席典禮表示，重大場館陸續啟用，預期將有大量人車潮，市府規劃立體通廊，提升民眾往返安全；通廊造型如「飛龍在天」，兼顧行人安全與城市美學，打造水湳嶄新地標。

她說，水湳經貿園區幅員廣闊，其中台中國際會展中心及綠美圖啟用未滿1年，參訪人次各破200萬，合計近500萬人次。各場館相距數百公尺，民眾往返須穿越多處道路及路口，尤其假日及大型展覽期間人潮眾多，市府不只要蓋好建設，更須重視交通安全，透過空中廊道串聯場館，減少民眾穿越道路風險。

出席開工典禮的立法院副院長江啟臣說，空中走廊符合人行友善、人車分離、方便與安全，讓民眾非常容易到達預定地點參加活動，這是串聯大台中未來的起點。

中市府建設局長陳大田表示，立體通廊融合公共藝術與景觀設計，造型如飄浮於城市天際白色彩帶，夜間搭配燈光展演與情境投影，呈現不同風貌。沿線設3處休憩平台，可欣賞抹茶湖公園、台中國際會展中心及水湳轉運中心北極星意象，讓民眾步行之餘也能駐足賞景。

建設局說，水湳立體通廊全長約275公尺、寬約6.4公尺，設計呼應鄰近科湳愛琴橋，融合周邊景觀；結構採輕量化橋墩設計，降低視覺壓迫感並提升施工效率，完善園區重要場館間人行動線，工程預計2028年底完工。

台中市 台中 水湳轉運中心

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