彰化埔心舊館蜜果樂園啟用 融入在地水果產業特色

彰化縣埔心鄉「舊館蜜果樂園」今天啟用，彰化縣政府以在地「三蜜」水果產業為設計靈感，打造全區0.9公頃、兼具地方特色與休閒功能的全齡共融遊戲場。

彰化縣長王惠美、中國國民黨立委謝衣鳯等人今天出席「舊館蜜果樂園」啟用典禮。王惠美致詞表示，縣府挹注新台幣2500萬元經費改造舊館公園，將在地葡萄、芭樂與金蜜芒果「三蜜」產業作為視覺意象與遊具發想。

在特色遊憩場域部分，王惠美說，「蜜果大樹塔」高6公尺，包含攀爬架、鋼索吊橋、滑竿、傳聲筒及遊戲板，結合溜滑梯，提供具攀爬、鑽籠及平衡挑戰的多元遊戲體驗；同時建置彈跳床、旋轉椅、蜜果主題盪鞦韆及水果造型搖搖馬等遊具。園區有全齡使用的樂齡體健區，與全長約450公尺環狀步道。

王惠美表示，除整合既有兒童交通公園需求，也保留大榕樹與阿勃勒等自然生態，提供孩子綠色探索環境；舊館公園廁所新建工程預計116年8月底啟用。

王惠美提及，這是第21座共融式特色公園，為推廣特色公園及觀光景點，縣府推出「彰化公園好玩美」數位集章活動，116年1月31日前加入「愛玩彰化LINE」官方帳號，走訪彰化10處特色公園及3處景點完成13處集章任務，可兌換限量1000組「彰化公園積木組」。