立體通廊串聯台中國際會展中心、水湳轉運中心 盧秀燕：像飛龍在天

為串聯台中國際會展中心、水湳轉運中心，台中市規畫興建「水湳會展與轉運中心周邊立體通廊」投入約6億元打造275公尺的立體步行廊道，2028年完工。市長盧秀燕今舉行開工典禮，並以晚間廊道看起來像一隻龍，表示代表「飛龍在天」而且連接轉運中心，大家經過此都能時來運轉。

盧秀燕說，近年水湳轉運中心、台中國際會展中心、綠美圖等重大場館陸續落成啟用，單是會展中心和綠美圖開幕以來就已吸引5百萬人次到訪，未來國際大型展覽、經貿會議及文化藝術展演都將在此登場，因此市府考慮各場館陸續啟用後的人流與車流需求，決定興建立體通廊，將人行動線提升至空中，落實人車分道，步行環境安全、舒適且友善，也進一步完善水湳經貿園區的整體交通網絡。

她特別舉例說，像新加坡、香港等很多國外建設，空中廊道很普遍，包括台北市的新光三越百貨等也是如此，台中這條廊道也是全國大型廊道之一，除了要興建起來，還要做到美、安全和便利、現代化。

立法院副院長江啟臣說，台中國際會展中心未來會是全台最大的會展中心，經過立體通廊串聯，來此看展、參展的人也可以到其他大型景點起，這樣的安排是絕對必要的，但這只是一個起點，未來這麼多的場館如何再串聯，將來大家再一起努力，發揮最大的綜效。

建設局長陳大田指出，立體通廊融合公共藝術、景觀設計與城市意象的特色建設，整體造型宛如飄浮於城市天際間的白色彩帶，以流線設計勾勒優美的城市天際線，讓藝術融入日常步行空間。夜間則將搭配燈光展演與情境投影，呈現日夜不同的城市風貌。

通廊規畫3處休憩平台，讓民眾能近距離欣賞抹茶湖公園的自然景觀、台中國際會展中心的建築之美，以及水湳轉運中心的北極星意象，讓民眾在步行與轉乘之餘，也能停下腳步欣賞景色，感受水湳經貿園區融合藝術、景觀與休憩的城市魅力。結構採用輕量化橋墩設計，可減少結構量體、降低視覺壓迫感。全線將設置薄膜頂蓋，提供遮陽避雨功能，減少日曬與雨淋。沿線也將結合休憩及綠化平台，將中央公園的綠意延伸至立體步行空間。

台中市長盧秀燕說，立體通廊晚間看起來像一隻龍，表示代表「飛龍在天」而且連接轉運中心，大家經過此都能時來運轉。記者黃寅／攝影