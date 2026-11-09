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埔心「蜜果樂園」啟用！6米大樹塔、7.5米溜滑梯 水果造型遊具一次玩

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化特色共融遊戲場「舊館蜜果樂園」今天啟用。圖／彰化縣府提供
彰化特色共融遊戲場「舊館蜜果樂園」今天啟用。圖／彰化縣府提供

彰化縣埔心鄉再添一座特色共融遊戲場！以在地葡萄、芭樂及金蜜芒果「三蜜」產業為設計主題的「舊館蜜果樂園」，設有高6公尺的蜜果大樹塔、長約7.5公尺的溜滑梯，還有鋼索吊橋、彈跳床、水果造型搖搖馬等多元遊具，另規劃樂齡體健區及450公尺環狀步道，今天正式啟用。

彰化縣長王惠美表示，舊館蜜果樂園面積約0.9公頃，園區設有高達6公尺的「蜜果大樹塔」，結合攀爬架、鋼索吊橋、滑竿、傳聲筒及遊戲板，搭配長約7.5公尺的溜滑梯，提供孩子攀爬、鑽籠及平衡挑戰等多元遊戲體驗。另設有彈跳床、旋轉椅、翹翹板、蜜果主題盪鞦韆及水果造型搖搖馬，將埔心在地水果特色融入遊具設計。

除了兒童遊樂設施，園區也規劃樂齡體健區及全長約450公尺的環狀步道，提供長者運動及民眾散步休閒的空間。公園改造也保留原有大榕樹及多株阿勃勒等喬木，並整合既有兒童交通公園需求，讓遊憩設施與原有綠地環境相互結合。

王惠美指出，舊館蜜果樂園由縣府全額挹注2500萬元；舊館公園廁所新建工程也同步進行，由縣府自籌726萬元，預計2027年8月底啟用。

王惠美表示，縣府近年推動「一鄉鎮一特色公園」政策，舊館蜜果樂園是彰化第21座共融式特色公園，目前另有5座公園持續施工。縣府也推出「彰化公園好玩美」數位集章活動，即日起至2027年1月31日，民眾加入「愛玩彰化LINE」官方帳號，走訪縣內10處特色公園及3處景點，完成13處集章任務，即可兌換限量1000組的「彰化公園積木組」。

彰化特色共融遊戲場「舊館蜜果樂園」設有高6公尺的蜜果大樹塔、長約7.5公尺的溜滑梯，還有鋼索吊橋、彈跳床、水果造型搖搖馬等多元遊具。記者林敬家／攝影
彰化特色共融遊戲場「舊館蜜果樂園」設有高6公尺的蜜果大樹塔、長約7.5公尺的溜滑梯，還有鋼索吊橋、彈跳床、水果造型搖搖馬等多元遊具。記者林敬家／攝影

彰化特色共融遊戲場「舊館蜜果樂園」設有高6公尺的蜜果大樹塔、長約7.5公尺的溜滑梯，還有鋼索吊橋、彈跳床、水果造型搖搖馬等多元遊具。記者林敬家／攝影
彰化特色共融遊戲場「舊館蜜果樂園」設有高6公尺的蜜果大樹塔、長約7.5公尺的溜滑梯，還有鋼索吊橋、彈跳床、水果造型搖搖馬等多元遊具。記者林敬家／攝影

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