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台中大里又見1米6天坑…行經車輛輾壓爆胎 中市建設局開挖調查原因

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市大里區文心南路1200號前的路面出現天坑，警方獲報到場交通疏導，台中市建設局也派員到場處理，並開挖釐清天坑發生成因。圖／台中市建設局提供
台中市大里區文心南路1200號前的路面出現天坑，警方獲報到場交通疏導，台中市建設局也派員到場處理，並開挖釐清天坑發生成因。圖／台中市建設局提供

台中市大里區文心南路2021年曾出現天坑，造成1輛自小客車掉入天坑中，未料相隔5年後，昨晚7點多在天坑的不遠處，又出現深達1米6的天坑，造成多輛行經的自小客車因輾壓到天坑爆胎，幸無人受傷。警方獲報到場交通疏導，台中市建設局也派員到場處理，並開挖釐清天坑發生成因。

昨晚7點多警方接獲民眾報案，指大里區文心南路1200號前的路面出現坑洞，造成行經車輛不慎輾壓坑洞爆胎。台中市建設局夜間獲報後，立即派員設置安全警示及交通維持設施，並進行開挖調查。

建設局表示，此次坑洞位於文心南路1200號前，與2021年發生掏空的位置不同。經開挖發現，路面下方坑洞深約1.5公尺、寬約2公尺，目前正持續釐清成因；另已通知水利局及自來水公司等管線單位到場確認有無滲漏，若確認無滲漏，將立即灌漿回填。

建設局指出，經查本次事件造成行經車輛輪胎受損，無人受傷，受損車主可至市府法制局網站下載國家賠償申請書，建設局將協助受理。

台中市大里區文心南路1200號前的路面出現坑洞，造成行經車輛不慎輾壓坑洞爆胎。圖／擷取自threads
台中市大里區文心南路1200號前的路面出現坑洞，造成行經車輛不慎輾壓坑洞爆胎。圖／擷取自threads

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