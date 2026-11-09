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彰化喜宴30多人腹瀉發燒 衛生局初判疑蛋製品涉沙門氏菌

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化一家知名婚宴餐廳日前舉辦婚宴，賓客用餐後陸續出現腹瀉、發燒、全身無力等症狀，累計已有30多人身體不適，衛生局初步研判可能與供應商提供的食材有關，其中沙門氏菌食物中毒的可能性較高。聯合報系資料照
彰化一家知名婚宴餐廳日前舉辦婚宴，賓客用餐後陸續出現腹瀉、發燒、全身無力等症狀，累計已有30多人身體不適，衛生局初步研判可能與供應商提供的食材有關，其中沙門氏菌食物中毒的可能性較高。聯合報系資料照

彰化一家知名婚宴餐廳日前舉辦婚宴，賓客用餐後陸續出現腹瀉、發燒、全身無力等症狀，累計已有30多人身體不適，甚至有人因症狀較嚴重而住院。彰化縣衛生局獲報後立即派員稽查，要求業者暫停營業並採集相關檢體送驗。衛生局今天表示，初步研判可能與供應商提供的食材有關，其中沙門氏菌食物中毒的可能性較高。

這場婚宴於11月1日舉行，但宴席結束後，賓客卻接連出現身體不適，症狀包括腹瀉、發燒及全身無力，通報人數持續增加，目前已有30多人受影響，讓這場喜宴意外蒙上食安陰影。新人則懷疑，問題可能出在餐點中的乳製品或海鮮。

衛生局指出，接獲通報後，第一時間即派員前往餐廳稽查及採檢，除針對食品、環境採集檢體，也對廚工、廚師及相關食材進行採檢；業者於11月4日暫停營業，進行環境清潔及消毒，衛生局則於11月6日同意餐廳復工。

衛生局也表示，初步研判此次疑似沙門氏菌食物中毒事件，可能與供應商提供的蛋製品有關，因該食材為直接供應賓客食用的品項，懷疑是造成這次食安事件的主要原因，詳細原因仍待整體檢驗結果進一步釐清。

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